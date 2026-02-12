One UI 8.5 Güncellemesi Alacak Samsung Modelleri Netleşti! (Güncel Liste)
Samsung, yakında One UI 8.5'i kullanıcılara sunmaya başlayacak. Peki yeni sürüm hangi telefonlara gelecek? İşte Android 16 tabanlı One UI 8.5 alacak modeller...
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung'un 25 Şubat'tan sonra One UI 8.5 dağıtımına başlaması bekleniyor.
- Şirket Galaxy S26/S25/S24/S23/S22 serilerine güncelleme sunacak. Ayrıca popüler Galaxy A modelleri de yükseltme alacak.
- One UI 8.5 güncellemesi Galaxy Tab S11/S10/S9/S8 tablet serileri için de yayımlanacak.
Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde dördüncü yani son beta sürümünü yayımlayan şirket, yakında kararlı sürümü dağıtmaya başlayacak. Bunun için oldukça kısa bir süre kaldı. Tabii bu bekleyiş sırasında kullanıcılar da doğal olarak "One UI 8.5 hangi telefonlara gelecek?" sorusunu merak ediyor. Biz de bu soruyu cevaplamak için One UI 8.5 alacak modeller listesi hazırladık.
Android 16 Tabanlı One UI 8.5 Güncellemesi Alacak Samsung Modelleri
Samsung Galaxy S Serisi
- Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy S26+
- Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy S25 Edge
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy S21 FE
Samsung Galaxy Z (Katlanabilir) Serisi
- Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
- Samsung Galaxy Z TriFold
- Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy Z Flip 6
- Samsung Galaxy Z Fold Special Edition
- Samsung Galaxy Z Fold 5
- Samsung Galaxy Z Flip 5
- Samsung Galaxy Z Fold 4
- Samsung Galaxy Z Flip 4
Samsung Galaxy A Serisi
- Samsung Galaxy A73
- Samsung Galaxy A56
- Samsung Galaxy A55
- Samsung Galaxy A54
- Samsung Galaxy A53
- Samsung Galaxy A36
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy A34
- Samsung Galaxy A33
- Samsung Galaxy A26
- Samsung Galaxy A25
- Samsung Galaxy A24
- Samsung Galaxy A17 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A16 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A15 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A07
- Samsung Galaxy A06
Samsung Galaxy M Serisi
- Samsung Galaxy M56
- Samsung Galaxy M55 / M55s
- Samsung Galaxy M54
- Samsung Galaxy M53
- Samsung Galaxy M36
- Samsung Galaxy M35
- Samsung Galaxy M34
- Samsung Galaxy M33
- Samsung Galaxy M17
- Samsung Galaxy M16
- Samsung Galaxy M15
- Samsung Galaxy M07
- Samsung Galaxy M06
Samsung Galaxy F Serisi
- Samsung Galaxy F56
- Samsung Galaxy F55
- Samsung Galaxy F54
- Samsung Galaxy F36
- Samsung Galaxy F34
- Samsung Galaxy F17
- Samsung Galaxy F16
- Samsung Galaxy F15
- Samsung Galaxy F07
- Samsung Galaxy F06
Samsung Galaxy Tab (Tablet) Serisi
- Samsung Galaxy Tab S11
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10+
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite
- Samsung Galaxy Tab S10 FE / FE+
- Samsung Galaxy Tab S9
- Samsung Galaxy Tab S9+
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S9 FE / FE+
- Samsung Galaxy Tab S8
- Samsung Galaxy Tab S8+
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
- Samsung Galaxy Tab A11 / A11+
- Samsung Galaxy Tab A9 / A9+
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024 Modeli)
- Samsung Galaxy Tab Active 5 / 5 Pro
Samsung Galaxy XCover Serisi
- Samsung Galaxy XCover 7
- Samsung Galaxy XCover 7 Pro
- Samsung Galaxy XCover 6 Pro
One UI 8.5 Yenilikleri
Her yeni yazılım güncellemesinde olduğu gibi One UI 8.5 de birçok yeniliği beraberinde getirecek. Listeye baktığımızda yeni sürümün Apple'ın Liquid Glass gibi yeni bir tasarım dilini kullanıcılarla buluşturacağını görüyoruz. Bu tasarım dili şeffaflık ve derinlik odaklı olacak.
Ayrıca uygulama ikonları daha modern ve üç boyutlu bir görünüme kavuşacak. Hızlı Ayarlar panelindeki butonların boyutları ve yerleşemini tamamen özelleştirebilmek de mümkün olacakken, tek elle kullanımı kolaylaştırmak için arama çubuğu ekranın alt kısmına taşınacak.
Bilidiğiniz üzere akıllı telefonların büyük çoğunda ekran kaydı alırken ekranın tamamı kaydediliyor. Sadece belirli bir bölgenin gösterilmesini sağlamak içinse bir video düzenleme uygulaması üzerinden kırpma işlemi yapmak gerekiyor. Neyse ki One UI 8.5 ile sadece belirli bir kısmın kaydını almak da mümkün olacak.
Öte taraftan batarya kullanımı için daha detaylı istatistikler, cihazın çalınması durumunda sistem ayarlarını değiştirmek için biyometrik doğrulama zorunluluğu ve çok daha akıllı Bixby de öne çıkan One UI 8.5 yenilikleri arasında.
One UI 8.5 Ne Zaman Yayımlanacak?
Samsung'un Android 16 tabanlı yeni arayüz yazılımı, 25 Şubat'ta gerçekleşecek Unpacked etkinliğinden sonra dağıtılmaya başlanacak. Tabii bu dağıtım süreci kademeli şekilide ilerleyecek. Önceliğin tahmin edebileceğiniz üzere en yeni mobil cihazlara verilmesi muhtemel.
Mevzubahis lansmanda markanın yeni amiral gemisi olan Galaxy S26 serisi de tanıtılacak. Hatta etkinliğin kalbinde bu cihazlar olacak. Lansmanda One UI 8.5 güncellemesinden de bahsedilmesi bekleniyor.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? One UI 8.5'ten beklentileriniz neler, güncelleme alacak modeller arasında sizin de cihazınız var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.