One UI 8.5 Güncellemesi Alacak Samsung Modelleri Netleşti! (Güncel Liste)

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde dördüncü yani son beta sürümünü yayımlayan şirket, yakında kararlı sürümü dağıtmaya başlayacak. Bunun için oldukça kısa bir süre kaldı. Tabii bu bekleyiş sırasında kullanıcılar da doğal olarak "One UI 8.5 hangi telefonlara gelecek?" sorusunu merak ediyor. Biz de bu soruyu cevaplamak için One UI 8.5 alacak modeller listesi hazırladık.

Android 16 Tabanlı One UI 8.5 Güncellemesi Alacak Samsung Modelleri

Samsung Galaxy S Serisi

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy Z (Katlanabilir) Serisi

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy A Serisi

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A26

Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A24

Samsung Galaxy A17 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A16 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A15 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A07

Samsung Galaxy A06

Samsung Galaxy M Serisi

Samsung Galaxy M56

Samsung Galaxy M55 / M55s

Samsung Galaxy M54

Samsung Galaxy M53

Samsung Galaxy M36

Samsung Galaxy M35

Samsung Galaxy M34

Samsung Galaxy M33

Samsung Galaxy M17

Samsung Galaxy M16

Samsung Galaxy M15

Samsung Galaxy M07

Samsung Galaxy M06

Samsung Galaxy F Serisi

Samsung Galaxy F56

Samsung Galaxy F55

Samsung Galaxy F54

Samsung Galaxy F36

Samsung Galaxy F34

Samsung Galaxy F17

Samsung Galaxy F16

Samsung Galaxy F15

Samsung Galaxy F07

Samsung Galaxy F06

Samsung Galaxy Tab (Tablet) Serisi

Samsung Galaxy Tab S11

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10+

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung Galaxy Tab S10 FE / FE+

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 FE / FE+

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab A11 / A11+

Samsung Galaxy Tab A9 / A9+

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024 Modeli)

Samsung Galaxy Tab Active 5 / 5 Pro

Samsung Galaxy XCover Serisi

Samsung Galaxy XCover 7

Samsung Galaxy XCover 7 Pro

Samsung Galaxy XCover 6 Pro

One UI 8.5 Yenilikleri

Her yeni yazılım güncellemesinde olduğu gibi One UI 8.5 de birçok yeniliği beraberinde getirecek. Listeye baktığımızda yeni sürümün Apple'ın Liquid Glass gibi yeni bir tasarım dilini kullanıcılarla buluşturacağını görüyoruz. Bu tasarım dili şeffaflık ve derinlik odaklı olacak.

Ayrıca uygulama ikonları daha modern ve üç boyutlu bir görünüme kavuşacak. Hızlı Ayarlar panelindeki butonların boyutları ve yerleşemini tamamen özelleştirebilmek de mümkün olacakken, tek elle kullanımı kolaylaştırmak için arama çubuğu ekranın alt kısmına taşınacak.

Bilidiğiniz üzere akıllı telefonların büyük çoğunda ekran kaydı alırken ekranın tamamı kaydediliyor. Sadece belirli bir bölgenin gösterilmesini sağlamak içinse bir video düzenleme uygulaması üzerinden kırpma işlemi yapmak gerekiyor. Neyse ki One UI 8.5 ile sadece belirli bir kısmın kaydını almak da mümkün olacak.

Öte taraftan batarya kullanımı için daha detaylı istatistikler, cihazın çalınması durumunda sistem ayarlarını değiştirmek için biyometrik doğrulama zorunluluğu ve çok daha akıllı Bixby de öne çıkan One UI 8.5 yenilikleri arasında.

One UI 8.5 Ne Zaman Yayımlanacak?

Samsung'un Android 16 tabanlı yeni arayüz yazılımı, 25 Şubat'ta gerçekleşecek Unpacked etkinliğinden sonra dağıtılmaya başlanacak. Tabii bu dağıtım süreci kademeli şekilide ilerleyecek. Önceliğin tahmin edebileceğiniz üzere en yeni mobil cihazlara verilmesi muhtemel.

Mevzubahis lansmanda markanın yeni amiral gemisi olan Galaxy S26 serisi de tanıtılacak. Hatta etkinliğin kalbinde bu cihazlar olacak. Lansmanda One UI 8.5 güncellemesinden de bahsedilmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? One UI 8.5'ten beklentileriniz neler, güncelleme alacak modeller arasında sizin de cihazınız var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.