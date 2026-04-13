Samsung'dan Galaxy S25 Kullanıcılarına Müjde! One UI 8.5 İçin Tarih Açıklandı

Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8.5 sürümü şu an için yalnızca Samsung Galaxy S26 serisinde kullanılabiliyor. Samsung Galaxy S25 serisi kullanıcıları ise uzun süredir kararlı güncellemeyi bekliyor. Zira cihazlar hala beta sürecinde. Neyse ki Samsung, Galaxy S25 serisi için One UI 8.5 güncellemesinin yayın tarihini resmen açıkladı.

Samsung Galaxy S25 Serisi İçin One UI 8.5 Güncellemesi Ne Zaman Yayınlanacak?

Galaxy S26 serisi kutudan One UI 8.5 ile çıkarken, daha geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy S25 serisine kararlı güncellemenin hala gelmemesi kullanıcıların bir hayli canını sıkıyor. Üstelik One UI 8 gibi Android 16 tabanlı bu güncelleme yeni bir işletim sistemi sürümü sunmuyor. Mevcut sistem üzerine yenilikler ekliyor. Bu nedenle kullanıcılar Samsung’un resmi forumlarında yoğun şekilde tepki gösteriyordu. Görünüşe göre şirket, sonunda net bir tarih belirledi.

Samsung’un resmi web platformunda canlı destek yetkilisine yöneltilen soruya yanıt veren şirket temsilcisi, One UI 8.5 güncellemesinin Galaxy S25 serisi için 30 Nisan’da markanın ana vatanı Güney Kore’de, 4 Mayıs itibarıyla ise global olarak yayınlanacağını belirtti. Buna göre Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge ve S25 FE modellerinin yakında yükseltme alacağını söyleyebiliriz. Güncellemenin mayıs ayı içerisinde Türkiye’deki kullanıcılara da sunulması bekleniyor.

Bu arada yeni sürümün tek seferde değil, büyük ihtimalle kademeli olarak dağıtılacağını belirtelim. Bu nedenle Galaxy S25 serisi bir cihaz kullanıyorsanız 4 Mayıs’ta güncellemeyi hemen alamayabilirsiniz. Ancak yüksek ihtimalle sonraki günlerde yeni sürüme kavuşursunuz.

One UI 8.5 Yenilikleri Neler?

One UI 8.5, birçok önemli yeniliği beraberinde getirecek. Mevcut bilgilere göre Galaxy AI kapsamında sunulan fotoğraf düzenleme aracı, yapılan değişikliklerin geçmişini görüntüleme imkanı sunacak ve böylece kullanıcılar düzenlemeleri kolayca karşılaştırabilecek.

Samsung’un sesli asistanı Bixby ise büyük bir dönüşüm geçirerek adeta bir yapay zekâ ajanına dönüşecek. Yapay zekâ destekli arama motoru Perplexity’nin entegrasyonu sayesinde asistan çok daha akıllı ve işlevsel hale gelecek.

Bir diğer dikkat çeken yenilik ise Now Nudge için olacak. Bu özellik ekranda yapılan işlemleri analiz ederek anlık öneriler sunacak. Örneğin bir mesajda adres algılandığında haritayı açmayı, tarih bulunduğunda ise takvime eklemeyi önerebilecek. Benzer bir özelliğin Google Pixel modellerinde de yer aldığını belirtelim.

One UI 8.5 yalnızca yapay zekâ tarafında değil, arayüzde de dikkat çeken yenilikler sunacak. Kullanıcılar hızlı ayarlar panelini daha detaylı şekilde özelleştirebilecek. Mesela parlaklık ve ses kontrollerinin boyutu ayarlanabilecek.

One UI 8.5 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Öncelikle Ayarlar uygulamasını açın. Yazılım Güncellemesi bölümüne girin. İndir ve Yükle butonuna dokunarak güncelleme işlemini başlatın.

Güncelleme işlemine başlamadan önce cihazınızın şarj seviyesinin en az yüzde 50 olduğundan ve bir Wi-Fi'ye bağlı olduğunuzdan emin olmanızda fayda var.

Editörün Yorumu

Bir Samsung Galaxy S25 Ultra kullanıcısı olarak One UI 8.5 güncellemesini uzun bir süredir bekliyorum. Bu noktada markadan beklentim, Galaxy S26 serisi piyasaya sürüldüğünde Galaxy S25 serisi için de kullanıma sunulmasıydı ancak maalesef böyle olmadı. Hatta yeni serinin duyurulmasının üzerinden neredeyse bir ay geçmesine rağmen hala yayınlanmadı. Neyse ki bidaki ay bu bekleyiş nihayet sona erecek. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.