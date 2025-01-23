Antalyaspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Antalyaspor ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Antalyaspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi.

Antalyaspor - Beşiktaş Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 26 Ocak Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Ancak Antalyaspor - Beşiktaş maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Antalyaspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda altı adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 900 puan toplamak.

Eğer siz de Antalyaspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.

26 Ocak Pazar saat 16:00'da başlayacak Antalyaspor - Beşiktaş karşılaşmasının hakemliğini ise Oğuzhan Çakır​ üstlenecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar yapacak. Dördüncü hakem olarak ise karşılaşmada Burak Olcar görev alacak.

Antalyaspor - Beşiktaş Maçı Bilet Fiyatları

Antalyaspor - Beşiktaş maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Antalyaspor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları:

BATI ALT D : ₺1.200,00

BATI ALT C - E : ₺1.000,00

BATI ALT A - B - F - G : ₺900,00

BATI ÜST C - D : ₺900,00

BATI ÜST A - B - E - F : ₺750,00

DOĞU ALT C - D - E : ₺900,00

DOĞU ALT A - B - F - G : ₺750,00

DOĞU ÜST C - D - E : ₺750,00

DOĞU ÜST A - B - F - G : ₺700,00

GÜNEY ALT : ₺600,00

GÜNEY ÜST : ₺600,00

KUZEY ALT : ₺600,00

KUZEY ÜST : ₺600,00

MİSAFİR TRİBÜN : ₺780,00

Antalyaspor - Beşiktaş Muhtemel İlk 11

Antalyaspor - Beşiktaş maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Antalyaspor - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Antalyaspor Muhtemel İlk 11

Piric

Mert

Veysel

Kelven

Güray

Kaluzinski

Erdal Rakip

Townsend

Larsson

Djenepo

Samudio

Beşiktaş Muhtemel İlk 11

Mert Günok

Onur Bulut

F. Uduokhai

B. Zaynutdinov

Joao Mario

E. Muçi

A. Masuaku

Rafa Silva

C. Ndour

G. Fernandes

C. Immobile

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Antalyaspor - Beşiktaş maçı sonucu ne olur? Ayrıca Antalyaspor - Beşiktaş maçı ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.