Galatasaray - Konyaspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Galatasaray ve Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Galatasaray - Konyaspor maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi.

Galatasaray - Konyaspor Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Galatasaray - Konyaspor maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Ancak Galatasaray - Konyaspor maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Galatasaray - Konyaspor maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda altı adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 900 puan toplamak.

Eğer siz de Galatasaray - Konyaspor maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.

25 Ocak Cumartesi saat 19:00'da başlayacak Galatasaray - Konyaspor karşılaşmasının hakemliğini ise Halil Umut Meler​ üstlenecek. Meler'e bu maçta yardımcı hakem olarak Kerem Ersoy ve Samet Çiçek eşlik edecek.

Galatasaray - Konyaspor Maçı Bilet Fiyatları

Galatasaray - Konyaspor maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Galatasaray - Konyaspor maçı bilet fiyatları:

Premium : ₺14.000,00

Delux : ₺13.000,00

Lux : ₺12.000,00

Classic : ₺11.000,00

1. Kategori : ₺8.000,00

2. Kategori : ₺6.000,00

3. Kategori : ₺5.000,00

4. Kategori : ₺3.500,00

5. Kategori : ₺2.600,00

6. Kategori : ₺1.900,00

7. Kategori : ₺1.050,00

8. Kategori : ₺950,00

Misafir : ₺950,00

Galatasaray - Konyaspor Muhtemel İlk 11

Galatasaray - Konyaspor maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Galatasaray - Konyaspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel İlk 11

Fernando Muslera

Davinson Sanchez

Abdülkerim Bardakcı

Kaan Ayhan

Ismail Jakobs

Berkan Kutlu

Lucas Torreira

Dries Mertens

Barış Alper Yılmaz

Yunus Akgün

Victor Osimhen

Konyaspor Muhtemel İlk 11

J. Slowik

Adil Demirbağ

Oğulcan Ülgün

Uğurcan Yazğılı

D. Aleksic

L. Prip

Guilherme

M. Jevtovic

Pedrinho

A. Ndao

Umut Nayir

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray - Konyaspor maçı sonucu ne olur? Ayrıca Galatasaray - Konyaspor maçı ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.