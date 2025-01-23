Fenerbahçe - Göztepe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Fenerbahçe ve Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Fenerbahçe - Göztepe maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi.

Fenerbahçe - Göztepe Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Fenerbahçe - Göztepe maçı 26 Ocak Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Ancak Fenerbahçe - Göztepe maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Fenerbahçe - Göztepe maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda altı adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 900 puan toplamak.

Eğer siz de Fenerbahçe - Göztepe maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.

26 Ocak Pazar saat 19:00'da başlayacak Fenerbahçe - Göztepe karşılaşmasının hakemliğini ise Atilla Karaoğlan​ üstlenecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ile Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe.

Fenerbahçe - Göztepe Maçı Bilet Fiyatları

Fenerbahçe - Göztepe maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Fenerbahçe - Göztepe maçı bilet fiyatları:

Fenerium Alt E : ₺14.500,00

Maraton Alt E : ₺14.500,00

Fenerium Alt / Maraton Alt D-F : ₺4.750,00

Fenerium Alt / Maraton Alt C-G : ₺4.150,00

Fenerium Alt / Maraton Alt B-H : ₺3.500,00

Fenerium Alt / Maraton Alt A-I : ₺3.050,00

Fenerium Üst / Maraton Üst E : ₺2.200,00

Fenerium Üst / Maraton Üst D-F : ₺2.000,00

Fenerium Üst / Maraton Üst C-G : ₺1.800,00

Fenerium Üst / Maraton Üst B-H : ₺1.700,00

Fenerium Üst / Maraton Üst A-I : ₺1.600,00

Kuzey / Spor Toto : ₺900,00

Misafir : ₺1.170,00

Fenerbahçe - Göztepe Muhtemel İlk 11

Fenerbahçe - Göztepe maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Fenerbahçe - Göztepe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11

D. Livakovic

Çağlar Söyüncü

A. Djiku

Mert Müldür

Fred

S. Szymanski

Oğuz Aydın

E. Dzeko

D. Tadic

F. Kostic

Y. En-Nesyri

Göztepe Muhtemel İlk 11

M. Lis

Heliton

A. Dennis

N. Miroshi

K. Günter

M. Bokele

Ogün Bayrak

Victor Hugo

D. Tijanic

Djalma

Romulo

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Fenerbahçe - Göztepe maçı sonucu ne olur? Ayrıca Fenerbahçe - Göztepe maçı ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.