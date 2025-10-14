Apple Sevilen Kulaklığının Yeni Modeli İçin Kolları Sıvadı!

Apple'ın sevilen kulak üstü kulaklık modeli AirPods Max'in piyasaya sürülmesinin ardından neredeyse 5 yıl geçti. Bu nedenle artık pek çok kişi ünlü modelin yeni versiyonu için gün saymaya başladı. Gelen son bilgiler markanın da yeni bir kulak üstü kulaklık modeli için çalışmalara başladığını ortaya koyuyor.

Peki, AirPods Max 2 ne zaman gelecek ve hangi özelliklere sahip olacak? İşte yeni ses cihazı hakkında şimdiye kadar ortaya çıkan tüm detaylar!

AirPods Max 2 Neler Sunacak?

Şirkete yakınlığı ile bilinen analistlerin paylaştığı bilgilere göre, ikinci nesil AirPods Max'in en önemli özelliği mevcut modele göre daha hafif olacak olması. Halihazırda 386 gram ağırlığıyla premium kulaklıklar arasındaki en ağır modellerden biri olan cihazın yeni versiyonuyla birlikte daha konforlu bir kullanım sunması bekleniyor.

Bu değişikliğin yanı sıra tasarım alanında da bazı yeniliklerin yaşanması muhtemel. İddialara göre Apple, yeni model ile birlikte ilk nesil cihazın baş bandındaki fileli yapıyı ve Smart Case kılıfını yeniden tasarlayacak.

Yeni nesil AirPods Max'in teknik özellikleri henüz netleşmiş değil. Apple, bir önceki model için yalnızca USB-C güncellemesine imza atmıştı. Bu nedenle yeni kulaklığın kısa süre önce tanıtılan AirPods Pro 3'ün sunduğu birçok yeniliğe ev sahipliği yapması bekleniyor.

AirPods Pro 3'te bulunan ve AirPods Max 2'ye de gelmesi muhtemel olan bazı özellikler şu şekilde:

IP57 toz, ter ve suya dayanıklılık sertifikası.

H2 çipi ve H3 çipi.

2.4GHz ve 5GHz bağlantı desteği.

Apple Vision Pro ile kayıpsız ses desteği.

Siri için sesli komut desteği

Adaptif Şeffaflık ve Adaptif Ses özellikleri.

Yüksek ses azaltma ve işitme koruması.

Konuşma güçlendirme ve konuşma farkındalığı.

Canlı çeviri özelliği.

Hassas konum takibi için yeni U2 çipi.

AirPods Max Ne Zaman Çıkacak?

Pek çok teknoloji tutkunu, Apple'ın kulak içi kulaklık serisini neredeyse her yıl güncellerken şimdiye kadar AirPods Max için neden ikinci bir model piyasaya sürmediğini merak ediyor. Analistlere göre bu durum oluşmasındaki neden şirketin yeni bir kulak üstü kulaklık modelini piyasaya sürme konusunda ikilimde kalması.

Apple'a göre AirPods Max'in geride bıraktığımız 5 yıldaki satış serüveni, ne cihazı piyasadan kaldıracak kadar olumsuz ne de ikinci neslini geliştirecek kadar iyiydi. Şirketin bu nedenle yeni kulak üstü kulaklığı için beklemede kaldığı ifade ediliyor.

Ancak şimdiyse pek çok kaynak AirPods Max 2'nin yolda olduğunu öne sürüyor. İddialara göre yeni ses cihazı selefinden tam 7 yıl sonra, yani 2027'de piyasaya sürülecek. Gelişmeler için takipte kalın!