Kalp Atış Sensörlü AirPods Pro 3'ün Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Apple'ın sonbahar lansman takvimi giderek netleşirken, uzun süredir belirsizlik yaratan AirPods Pro 3 için nihayet bir tarih geldi. Hatırlarsanız AirPods Pro modelleri bugüne kadar yaklaşık üç yıllık aralıklarla yenilenmişti. İlk nesil 2019, ikinci nesil ise 2022'de çıktı. Dolayısıyla kullanıcıların beklentileri 2025'i gösteriyordu ama Apple, kullanıcılara net bir tarih vermekten kaçınmıştı.

Apple ile ilgili doğru sızıntılarıyla nam salan Mark Gurman'ın aktardığına göre Apple, daha önceden 2026'ya kadar erteleneceği söylenen Airpods Pro 3 kulaklıkları nihayet bu yıl kullanıcıların beğenisine sunulacak. İşte tüm bilinenler...

Airpods Pro 3, iPhone 17 Serisi ile Beraber Tanıtılabilir

Apple, yeni iPhone 17 serisini Eylül ayında düzenleyeceği büyük lansman etkinliğinde tanıtacak. Tüm alametler, iPhone 17 serisiyle birlikte AirPods Pro 3'ün de sahneye çıkacağını gösteriyor. Şayet sızıntılar doğruysa, ön siparişler aynı ay başlayacak ve kulaklık yıl bitmeden kullanıcılarla buluşacak.

Airpods Pro 3 Beklenen Özellikler

Apple'ın gelişmiş kablosuz kulaklıkları Airpods Pro 3 için kesinleşmiş teknik özellikler bulunmuyor. Bazı kulis bilgilerine göre kalp atış hızı ölçümü gibi sağlık odaklı sensörler bu modelde yer alabilir. İlaveten daha iyi aktif gürültü engelleme, iyileştirilmiş batarya ömrü ve yeni çip ile düşük gecikmeli bağlantı gibi performans yükseltmelerinin de yeni cihazda yer alması bekleniyor.

