Apple'ın Yıllardır Üzerinde Çalıştığı Akıllı Gözlüğü Ortaya Çıktı!

Apple, her yıl yeni iPhone, iPad ve Mac modelleri geliştirmenin yanı sıra uzun süredir akıllı gözlük projeleri üzerinde de çalışıyor. Şirket bu çalışmaların bir meyvesi olarak 2023 yılında Vision Pro adlı karma gerçeklik cihazını piyasaya sürdü. Ancak bu ürün hem firmanın asıl hedefi değildi hem de ilk dönemindeki ilgiyi sürdüremedi ve zamanla geri planda kaldı.

Bu doğrultuda Apple, asıl hedefi olan akıllı gözlüğü nihayet piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Apple ile ilgili güvenilir sızıntı kaynaklarından Mark Gurman, teknoloji devinin uzun süredir üzerinde çalıştığı N50 kod adlı akıllı gözlük modelini ortaya çıkardı. Peki Apple'ın yeni akıllı gözlüğü hangi özelliklere sahip olacak, ne zaman tantıılacak? İşte tüm bilmeniz gerekenler!

Apple’ın Yeni Akıllı Gözlüğü N50 Neler Sunacak?

Gurman'ın aktardığı bilgilere göre Apple, bu ürünüyle en büyük akıllı gözlük üreticilerinden Meta'nın Ray-Ban ile ortak olarak geliştirdiği gözlüklere rakip olmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda ABD'li üreticinin akıllı gözlüğünde de ekran olmayacak. Yani kullanıcı gözlüğü takınca bir arayüz görmeyecek. Fotoğraf ve video çekmek içinse kameralar yer alacak. Ayrıca arama yapmak ve müzik dinleyebilmek için hoparlörler bulunacak. Apple'ın sesli asistanı Siri de kullanılabilecek.

Bununla beraber Apple, Meta ve Google gibi akıllı gözlük çerçevelerini üretmek için herhangi bir firmayla iş birliği yapmayacak ve tasarım sürecini tamamen kendi yürütecek. Kaynağa göre şirket, dört farklı gözlük tasarımı üzerinde duruyor. Bunlar sırasıyla Wayfarer tarzı (büyük ve kalın çerçeveli), Tim Cook’un kullandığı gözlüklere benzeyen ince dikdörtgen çerçeve, büyük oval çerçeve ve son olarak daha küçük, oval çerçeveli bir model. Şirket bu dört tasarım stilini birden çıkarabilir veya aralarından bir veya birkaçını eleyebilir.

Öte yandan gözlüğin asetat adlı bir malzemeden üretileceği söyleniyor. Bu malzeme standart plastiğe kıyasla daha dayanıklı bir yapıya sahip. Ayrıca renk seçeneklerinin siyah, okyanus mavisi ve açık kahverengi olacağı da Mark Gurman tarafından paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

Apple Akıllı Gözlük Ne Zaman Tanıtılacak ve Satışa Çıkacak?

Apple’ın ilk akıllı gözlük modelini 2026’nın sonlarında ya da 2027’nin başlarında tanıtacağı iddia ediliyor. Ancak her durumda cihazın 2027 yılında satışa sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu da ürünün çıkışı için önümüzde aylar olduğunu gösteriyor.

Apple Neden Vision Pro Yerine Akıllı Gözlüklere Yöneliyor?

3 bin 499 dolar (yaklaşık 156 bin TL) başlangıç fiyatıyla ABD’de satılan Apple Vision Pro, ilk çıktığında büyük ilgi görse de Apple’ın bu ürünün ikinci neslini geliştirmeyi planlamadığı belirtiliyor. Bunun en önemli nedeni kullanıcı ilgisinin ilk zamanki gibi olmaması.

Cihaz, lansman döneminde uzun süre gündemde kalmayı başarsa da bugün eskisi kadar ilgi görmüyor. Bunun başlıca sebepleri ise günlük kullanım için uygun olmaması ve yüksek fiyatı. Apple aslında Vision Pro’yu daha günlük ve erişilebilir bir deneyim haline getirmek istiyordu ancak bu hedefe tam anlamıyla ulaşamadı. Neyse ki şirket, bu hedefini akıllı gözlüklerle gerçekleştirmeyi planlıyor.

Apple, Akıllı Gözlük İçin Geç mi Kaldı?

Apple’ın akıllı gözlük tarafında biraz geç kaldığını söylemek yanlış olmaz. Ancak bu durum aslında şirket için yeni değil. Örneğin ilk Apple Watch modeli piyasaya sürüldüğünde tek akıllı saat değildi ama buna rağmen bugün dünyanın en popüler akıllı saatlerinden biri hâline geldi. Bunun en önemli nedenlerinden biri Apple’ın güçlü ekosistemi.

Zaten Apple ürünlerinin bu kadar fazla tercih edilmesinin temelinde de bu ekosistem yer alıyor. iPhone, iPad, Mac ve diğer cihazlar arasındaki entegrasyon kullanıcı deneyimini ciddi şekilde artırıyor. Eğer Apple, ilk akıllı gözlüğünü de bu ekosistemle entegre edebilirse ve Meta’ya kıyasla daha iyi bir deneyim sunarsa rekabete hızla yetişebilir. Hatta öne bile geçebilir.

Editörün Yorumu

Akıllı gözlük gibi giyilebilir teknolojilere pek yakın olmasam da geçtiğimiz aylarda Meta’nın Quest 3S sanal gerçeklik gözlüğünü satın almıştım. Bir süre kullandım ancak pek de kullanışlı bulmadım. Çünkü kafada biraz ağırlık yapıyor ve şarj süresi de bana biraz yetersiz geldi. Apple akıllı gözlüğünü çıkarır ve tatmin edici bir pil performansı sunarsa akıllı gözlük dünyasına adım atmak için satın almayı düşünebilirim. Bu noktada ABD'li üreticiden beklentim yüksek. Nasıl bir ürünle karşılaşacağımızı hep birlikte göreceğiz.