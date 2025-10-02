Apple'dan Beklenmedik Hamle: Yeni Ucuz Ürün Akıllı Gözlük İçin İptal Edildi!

Teknoloji dünyasının dev ismi Apple, yeni ürünleri için alıştığımız lansman stratejisinin dışına çıkmaya hazırlanıyor olabilir. Son günlerde ortaya atılan iddialar, şirketin uzun zamandır merakla beklenen Apple Glasses gözlüklerini yakında tanıtacağını gösteriyor.

Öte yandan güvenilir kaynaklara göre, teknoloji devi yeni projesine daha çok kaynak ayırmak için uzun bir süredir gündemde olan uygun fiyatlı sanal gerçeklik (VR) başlığı "Vision Air" projesini rafa kaldırıldı. Bu gelişme ile birlikte yeni akıllı gözlüğün tanıtım tarihi ve satış süreci ile ilgili iddialar da yeniden şekillendi. Detaylar haberde.

Apple'ın Akıllı Gözlüğü 2026'da Tanıtılıp 2027’de Satışa Sunulabilir

Bildiğiniz gibi Apple, genellikle ürünlerini tanıttıktan hemen sonra veya çok kısa bir süre içerisinde satışa sunmayı tercih ediyor. Örneğin iPhone 17 serisi tanıtım etkinliğinden sadece 10 gün sonra raflardaki yerini almıştı.

Ancak firma, nadiren de olsa bu kuralı bozuyor ve ürünün duyurusu ile piyasaya sürülmesi arasında uzun bir bekleme süresi yaşanabiliyor. Apple Glasses olarak adlandırılması beklenen yeni akıllı gözlük modelinin de bu ender örneklerden biri olacağı konuşuluyor.

Apple'a yakınlığı ile bilinen analistlere göre, yeni gözlüğün tanıtım lansmanı önümüzdeki yıl düzenlenecek WWDC 2026 etkinliğinde gerçekleşecek. Ancak cihazın 2027'den öne satışa sunulmayacak. Nitekim daha öncesinde de gözlüğün 2026'da tanıtılacağı söyleniyordu. Ancak şimdi yeni ürün için iki aşamalı bir lansman stratejisi izleneceği öne sürülüyor.

Öte yandan şirketin bu proje ile birlikte 2027'ye satışa sunmayı planladığı Vision Air cihazını süresiz olarak ertelediği de iddia ediliyor. Söylentilere göre firma, sanal gerçeklik başlığı serisini 2025'in sonlarında tanıtmayı planladığı M5 çipli Apple Vision Pro ile genişletecek.

Peki siz Apple'ın akıllı gözlük projesi için aldığı yeni kararlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.