Apple Car Porsche Transfer ile Gerçeğe Çok Yakın

Apple Car Porsche transferi merak uyandırıyor. ABD'li teknoloji devi Apple, daha önce Porsche'de Şasi Geliştirme Başkan Yardımcısı olan Manfred Harrer'i işe almış olabilir. Almanya'nın en yetenekli mühendislerinden biri olarak değerlendirilen Harrer, Apple Car için önemli bir hamle.

Almanya'dan çıkan son haberlere göre Porsche geliştirme ekibinin en iyi mühendislerinden biri, Apple Car üzerinde çalışmak için şirketten ayrıldı.

Son zamanlarda Hyundai'nin gizemli Apple Car'ın en büyük ortaklarından biri olacağı söyleniyor. Ayrıca Hyundai'nin kardeş şirketi Kia, Amerika'daki fabrikalarında Apple Car üretimine başlayacağı iddia ediliyor.

Apple Car Porsche Transferi ile Ekibi Güçlendirdi

Yeni ortaya çıkan bir söylenti ise Porsche Şasi Geliştirme Başkan Yardımcısı Manfred Harrer'in Apple'a transfer olduğunu belirtiyor. Bu, Apple'ın gerçekten büyük otomotiv planları olduğuna dair açık bir işaret gibi gözüküyor.

MacRumors tarafından "şasi tasarımında uzmanlığa" sahip bir yönetici olarak tanımlanan Harrer, otomotiv uzmanlığının yanı sıra Porsche tasarımları konusunda da önemli bir isim. Bundan dolayı Manfred Harrer'in Apple Car tasarımının ortaya çıkmasında aktif bir rol üstleneceği düşünülüyor.

Harrer Volkswagen için -şirketten ayrılmadan önce- 13 yıldan fazla çalışmıştı. Bunun haricinde en son Porsche'nin lüks spor aracı olan Cayenne serisinde görev aldığı biliniyor.

Apple Car ile ilgili bazı raporlar, Apple'ın bir otomobil üreticisi ile birlikte çalışacağını ve projenin yalnızca yazılım tarafını sağlayacağını öne sürmüştü. Ancak Apple'ın bir şasi geliştirme uzmanını işe alması bu iddiaları çürütmeyi başarıyor.

Ayrıca Bloomberg tarafından bildirilenlere göre, Apple yakında Kia ile yaklaşık 3.6 milyar dolar değerinde büyük bir sözleşme imzalayacak. Rapor, teknoloji devinin 2024'ten itibaren yılda 100.000 otomobil üretmeyi hedeflediğini gösteriyor.

En son söylentiler olası bir Apple Car'ın 2025 civarında yollara çıkabileceğini öne sürüyor. Tasarım odaklı teknoloji lideri Tesla'nın başarısı göz önüne alındığında, Silikon Vadisi'nin en büyük otomotiv şirketi olma konusunda kesinlikle sert bir rekabetle karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz.

Peki ya siz tüm bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yakın zamanda çıkacak bir Apple Car modeli Tesla'ya rakip olabilir mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.