Apple'dan Güzel Haber: iPhone Fiyatları Düşmeye Devam Edebilir

Dünyanın en değerli kuruluşlarından birisi olan Apple, üretimini yaptığı iPhone cep telefonları ile ilgili güzel haberler vermeye devam ediyor. Ancak şirketin borsadaki durumu hiç iç açıcı değil.

Apple ikinci çeyrek gelirlerinin yaklaşık olarak 55 milyar dolar ile 59 milyar dolar arasında olması bekleniyor. Bu bile yaklaşık olarak %5 civarında bir gelir kaybı anlamına geliyor. Bu tablonun ortaya çıkmasındaki en büyük etken ise düşen iPhone satışları.

Apple, iPhone indirimlerini sürdürme kararı alabilir

Apple’ın uyguladığı indirimler öncelikli olarak Çin ve Japonya gibi ülkeleri etkiledi. Şirket, bu ülkelerde Ocak ayı sonuna kadar indirim kampanyasını sürdürecekti. Ancak aldığı ani bir kararla bu indirimleri uzattı.

Şirketin uyguladığı bu indirimler; 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı ve ismi de Apple Trade In oldu. Hizmet sektöründe de faaliyetlerini sürdüren Apple, bu şekilde piyasa değerini korumaya çalışıyor. Akıllı telefon alanındaki bu gerilemeyi rekabete bağlayabiliriz. Özellikle de Uzak Doğu’dan gelen ciddi bir rekabet var ve şirket mücadele etmekte zorlanıyor.

Piyasa analistlerine göre şu an için yaklaşık olarak 900 milyon civarında iPhone cep telefonu bulunuyor. Bunların 350 milyonu 12-18 ay içerisinde değiştirilecek. Eğer şirket; rekabet konusunda geri plana düşerse, muhtemelen toparlanması kolay olmayacak. Bu nedenle indirimler, iPhone XR modellerine kadar genişletilecek.