Apple'ın Yıllardır Beklenen Dokunmatik MacBook'u Gerçek Oluyor! Neredeyse Kesinleşti

Daha önce dokunmatik ekranlı bir dizüstü bilgisayar görmüş, hatta kullanmış olabilirsiniz. Bu cihazlar kullanımı çok daha pratik hâle getiren çeşitli avantajlar sunuyor. Özellikle ekranla dokunarak etkileşim kurabilme imkânı bazı kullanıcılar için önemli bir artı sağlıyor. Asus, Lenovo, Dell, Huawei ve Acer gibi birçok marka da bugüne kadar dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar modellerini piyasaya sürdü.

Son dönemlerde ise Apple'ın da bu markalar arasına dahil olabileceği iddia ediliyor. Hatta MacBook Ultra adını taşıyacağı öne sürülen bu yeni model hakkında şimdiye kadar çok sayıda sızıntı ortaya çıktı. Buna rağmen cihazın gerçekten piyasaya sürülüp sürülmeyeceği hâlâ kesin değil. Şimdi ise güvenilir bir kaynaktan bu konuya ilişkin açıklama geldi.

Dokunmatik Ekranlı MacBook Ultra Gerçekten Çıkacak mı?

Teknoloji dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olmasıyla bilinen Instant Digital, dokunmatik ekranlı bir MacBook modelinin geliştirildiğinin yüzde 100 kesin olduğunu öne sürdü. Böylece uzun süredir gündemde olan MacBook Ultra'nın çıkmasına kesin gözüyle bakan kaynaklara bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Apple, kısa süre önce düzenlediği WWDC 2026 etkinliğinde işletim sistemlerinin yeni sürümlerini tanıttı. iPhone'lar için iOS 27 ve iPad'ler için iPadOS 27 bir yana Mac bilgisayarlar için de macOS Golden Gate 27 duyuruldu. Bu işletim sisteminde ise dokunmatik ekranlı bir MacBook modeli ile ilgili ipuçları ortaya çıkmıştı. Bununla beraber yakın zamanda Samsung'un söz konusu cihaz için ekran üretimine başladığı da iddia edilmişti.

Apple ve Samsung, tüketici elektroniği dünyasında en büyük iki şirket konumunda. Ancak buna rağmen iki şirket uzun yıllardır tedarik zinciri tarafında iş birliği yapıyor. Bu bağlamda daha önce çeşitli Apple ürünleri için bileşen sağlayan Samsung'un şimdi de MacBook Ultra'da kullanılacak ekranları Apple'a sağlayacağı iddia ediliyor.

Apple Neden Yıllardır Dokunmatik MacBook Çıkarmadı?

Dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarların geçmişi oldukça eskiye dayanıyor. 1983 yılında en büyük bilgisayar üreticilerinden HP tarafından tanıtılan HP-150 modeli, ilk dokunmatik ekranlı cihaz olmuştu. Ancak bu ve sonrasında çıkan bilgisayarlar günümüzdeki modern dizüstü bilgisayarlar ile kıyaslandığında elbette oldukça sınırlı özelliklere sahip. Güncel dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarlar, özellikle son birkaç yılda popülaritesini artırarak geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başardı. Peki Apple, bu süreçte neden sessiz kalarak dokunmatik ekranlı bir MacBook modeli geliştirmedi?

Aslında bunun temel nedeni oldukça basit: İstememesi. Apple'ın yeni teknolojilere biraz mesafeli yaklaştığını hepimiz biliyoruz. Şirket genelde popüler hâle gelen bir teknolojiye ilk katılan markalar arasında yer almak yerine ürünün rakipleri tarafından en iyi hale getirilmesini beklemeyi tercih ediyor. Hatta katlanabilir telefon pazarına bunca sene geçmesine rağmen anca adım atmaya hazırlanması da bunu net şekilde gösteriyor

Apple yöneticileri ise geçmişte birçok kez dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarlara sıcak bakmadıklarını dile getirmişti. Şirket, klavye ve trackpad bulunan Mac'lerin daha kullanışlı olduğunu savunuyordu. Yani dokunmatik ekranın gereksiz olduğunu düşünüyorlardı. Ancak son dönemlerde ortaya çıkan sızıntılara göre Apple'ın bu konudaki görüşü değişmiş durumda.

MacBook Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple'ın dokunmatik ekranlı MacBook Ultra modelinin ne zaman tanıtılacağına dair şu an için resmî bir açıklama yok. Ancak sektör kaynaklarına göre Apple'ın bu cihazı eylül ayında tanıtmayı planladığı konuşuluyor. Buna göre birkaç ay sonra markanın yeni bilgisayarını görebiliriz. Üstelik aynı ayda yeni iPhone 18 serisi de tanıtılacak.

Öte taraftan Apple'ın geliştirme sürecini biraz daha uzatarak cihazın tanıtımını 2027 yılının ilk çeyreğine sarkıtması da ihtimaller arasında. Bu nedenle ortada net bir bilgi olmadığını söylesek yanlış olmaz.

Editörün Yorumu

Apple, genelde uzun yıllardır var olan ürünleri güçlü ekosistemi ile birlikte piyasaya süren bir marka. Buna şimdiye kadar sıkça şahit olduk. Bu nedenle benim MacBook Ultra’dan beklentim oldukça yüksek. Açık konuşmak gerekirse dokunmatik ekranlı bilgisayarlar bana biraz saçma geliyor çünkü bana ciddi bir avantaj sağlamıyor. Ancak bu cihazların kullanışlı olduğu alanlar da mutlaka vardır. Bu yüzden bu tür bilgisayarları sevenlerin MacBook Ultra’yı da merakla beklediğinden eminim. Nasıl bir bilgisayarla karşılaşacağımızı ise yakında hep birlikte göreceğiz.