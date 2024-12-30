Apple Nihayet Beklenen Ekran Özelliğini Sunabilir

Apple, yıllardır akıllı telefon stratejisinde Pro modelleri öne çıkararak kullanıcıları kendilerine has, "sınırlı" tasarladıkları modelleri tercih etmeye yönlendiren bir yaklaşım sergiledi. Söz konusu 120Hz'e kadar ekran yenileme hızı sunan Android telefonlarla kıyaslama yapmak olduğunda Apple'ın bu özelliği fazlasıyla eleştirilmeye başladı.

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus, sırasıyla 799 ve 899 dolarlık fiyatlarına rağmen hâlâ 60Hz ekran sunuyor. Peki bu sınırlama iPhone 17 serisi için de geçerli olacak mı yoksa Apple artık rakipleriyle olan bu farkı kapatmak için heveslenecek mi?

iPhone 17 Modelleri Yenilenmiş Ekran Hızıyla Sahne Alabilir

Çinli bir sızıntı kaynağı olan Digital Chat Station, iPhone 17 serisinin standart modellerinin daha yüksek bir ekran yenileme hızıyla gelebileceğini belirtti. Tabii kesin rakamlar belirtilmedi.

İddialara göre iPhone 17’nin standart modelleri 90Hz, Pro ve Pro Max modelleri ise 120Hz ekran hızıyla gelecek.

iPhone 17 serisiyle birlikte Apple’ın, Slim/Air versiyonu adlı yeni bir modeli piyasaya sürmeyi planladığı bildiriliyor. Bu modelin, Plus serisinin yerini alacağı ve iPhone 16 Pro’dan 2nm daha ince olacağı söyleniyor. Ayrıca, bu model de 90Hz ekran hızına sahip olabilir.

En İyisini Sona Saklıyorlar

Bazı kaynaklar iPhone 16 serisinin lansmanı öncesinde Apple’ın en iyi yeniliklerini iPhone 17 serisine sakladığını iddia etti. Android dünyasında 120Hz ekran hızının artık bir standart haline gelmesiyle, Apple’ın iPhone 17 serisini hâlâ 60Hz ekranla piyasaya sürmesi en hafif tabirle absürd olurdu.

Sizce Apple, yeni modellerinde bu tutumundan vazgeçecek mi yoksa rakiplerinin hayli üstünde bir fiyat etiketine sahip olmasına rağmen onların gerisinde mi kalacak? Yorumlarda buluşalım.