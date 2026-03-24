Sony'den Büyük Temizlik! Yaklaşık 1000 Oyun Kaldırıldı

Sony, PlayStation'ın oyun mağazasında büyük bir temizlik gerçekleştirdi. Bu yılın başlarında binden fazla oyunu kaldıran şirket, şimdi de 1.000 adede yakın oyunu erişilemez hâle getirdi. Bu karardan hem PlayStation 5 hem PlayStation 4 kullanıcıları etkinlemiş durumda. Kararın arkasında ise platformu daha kaliteli oyunlar içerecek hâle getirme amacı yatıyor.

Sony, PS Store'dan Oyunları Neden Kaldırdı?

Sony, PlayStation Store'daki içerik kalitesini üst seviyede tutmak için yüzlerce oyunu mağazadan kaldırdı. Bu karardan en çok etkilenen isim ise Nostra Games oldu. Yaklaşık 90 adet "düşük kaliteli" olduğuna karar verilen oyuna artık PlayStation mağazasından erişilemiyor. Bunların farklı ülkelere özel sürümleri de göz önünde bulundurulduğunda 700 oyun ortadan kaldırılmış oldu.

Buna ek olarak CGI Lab Games'in oyunları da artık PlayStation Store'da mevcut görünmüyor. Bunlarla birlikte kaldırılan oyunların sayısı yaklaşık 1.000 adedi buldu. Oyunların kaldırılmasının arkasındaki en büyük gerekçe, Sony'nin kalite standartlarını karşılamamaları oldu. Nostra Games'in Discord üzerinden yaptığı açıklamaya göre şirket, kendilerine önceden herhangi bir uyarıda bulunmadı.

Bununla birlikte geliştiricinin oyunları hâlâ Xbox, Steam ve Nintendo tarafında oyuncular tarafından oynanabiliyor. Şirketin Sony'nin hamlesinden sonra nasıl bir yol izleyeceği ise şimdilik büyük bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. Daha önce aynı sebepten ötürü kaldırılan oyunlar geri eklenmemişti. Dolayısıyla Nostra Games'in oyunlarının da ileride PS Store'a dönmesi beklenmiyor.

Sony Hangi Oyunları Düşük Kaliteli Olarak Nitelendiriyor?

Sony'nin düşük kaliteli olarak nitelendirdiği oyunlar genellikle çok kısa süre içinde tamamlanabilen, minimum çaba gerektiren oyunlardan oluşuyor. Bu oyunlar özellikle 10 dakika gibi kısa bir süre zarfında çok sayıda kupa toplamanıza olanak tanıyor. Tüm bunların da ötesinde yapay zeka kullanımı da önemli bir sebep olarak öne çıkıyor.

Yapay zeka artık hiç olmadığı kadar yaygın şekilde kullanılıyor. Birçok geliştirici, yapay zeka ile oluşturulan kod ve görseller kullanarak hızlıca oyunlar geliştirebiliyor. Sony ise bu tür basit ve kupa kazanmaya odaklanan oyunlarla platformun içerik kalitesinin düşmesini engellemeyi hedefliyor.

Editörün Yorumu

Birçok oyuncunun aksine oyunlarda yapay zeka kullanılmasının bir sakıncasının olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca bir oyunun kaliteli olması için mutlaka gelişmiş grafiklere sahip olması gerektiğini de düşünmüyorum. Çok basit oynanış ve görselliğe sahip olmasına rağmen harika zaman geçirmemizi sağlayan oyunlar var ama Sony'nin kaldırdığı oyunlar ile bahsettiğim oyunlar bir değil.

Evet, yapay zeka ile artık çok hızlı şekilde oyun geliştirebiliyoruz. Hiç kodlama bilgisine sahip olmasak bile ortaya bir oyun çıkarabiliyoruz. Gelgelelim, hiç insan dokunuşu olmayan bu oyunlar ne benim ne diğer oyuncular için bir anlam ifade etmiyor. Eğer şirket böyle bir adım atmasaydı asıl keşfedilmesi gereken kaliteli oyunlar gölgede kalabilirdi. O yüzden bunu oldukça mantıklı ve yerinde bir karar olarak görüyorum.