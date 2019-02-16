Apple’ın Yeni Patent Çizimleri, Katlanabilir Bir iPhone’un Habercisi Olabilir!

Son günlerde neredeyse her gün, yeni bir firmanın daha katlanabilir akıllı telefonlar üzerinde çalıştığı yönünde iddialar ve sızıntılar ortaya atılıyor. Xiaomi, Huawei, LG, Lenovo ve Motorola firmalarının hepsinin bir bükülebilir ya da katlanabilir telefon tanıtacağı söyleniyor.

Geçtiğimiz Perşembe günü Apple, katlanabilir kapaklı bir telefona benzeyen çizimlerden oluşan bir patenti güncelledi. Bu güncelleme, orijinal olarak 2011'de başlatılan ve 2016'da güncellenen, esnek ekrana sahip bir iPhone’u temsil edebilecek çizimlerden oluşan bir patentin devamı niteliğinde yapıldı. Bu yeni güncellemeyi asıl ilginç kılan şeyin ise zamanlaması olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü önümüzdeki Çarşamba günü 20 Şubat’ta, Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S10’u tanıtacak olmasının yanı sıra, katlanabilir akıllı telefonu Galaxy X ile ilgili birşeyler göstermesi de bekleniyor.

Yeni çizimler, ikiye katlanan bir telefon gösteriyor. Bu çizimler, Motorola’nın telefonu kullanılmadığı zamanlarda daha taşınabilir hale getirmeyi amaçlayan güncellenmiş Razr telefon patentine benzer bir yaklaşım sergiliyor. Samsung ve Xiaomi’nin katlanabilir telefon yaklaşımı ise, daha çok bir telefonun bir mini tablete dönüşmesi prensibini temel alıyor.

Özellikle ilgi çekici olan şeyin ise, Apple'ın bükülmeyi sağlamak için esnek bir OLED ekran etrafında menteşelere ve mahfazalara yer verdiğini gösteren çeşitli şekiller olduğunu söyleyebiliriz. Bu çizimler arasında, bir kapak tasarımına benzeyen çizimlerin yanı sıra üç katlı bir tasarıma ait çizimler de bulunuyor. Çizimlerde esnek ekranın içeriye ve dışarıya doğru katlandığı ve bu yönüyle bir telefonun kullanımından daha çok bir MacBook ya da iPad’in kullanımına benzediği görülüyor.

Apple, bu çizimlerle ilgili şimdilik herhangi bir açıklama yapmadı. Katlanabilir ekranlarla ilgili yeni patent güncellemesi, Apple’ın 2019’da bir katlanabilir telefon piyasaya süreceğini garanti etmiyor ancak yine de bunu düşünmek bile heyecan verici.