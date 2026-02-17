iPhone'unuz Artık Kime Ne Kadar İnternet Verdiğini Biliyor

Apple, iOS 26.4'ün beta güncellemesini kısa süre önce yayınladı. Güncelleme pek çok yeni özelliği de beraberinde getirdi. Bu özelliklerden bazıları bir süredir beklenirken bazıları ise biz kullanıcılara sürpriz oldu. Söz konusu sürprizlerden biri de Kişisel Erişim Noktası özelliğinde karşımıza çıktı. Mobil internetinizi başka cihazlarla paylaşmanıza imkan tanıyan bu özellik, artık hangi cihazın ne kadar veri tükettiğini bizlere gösterecek.

iOS 26.4, Kime Ne Kadar İnternet Paylaştığınızı Gösterecek

Apple, iOS 26.4 güncellemesi ile birlikte iPhone'ların Kişisel Erişim Noktası özelliğine "Veri Kullanımı" bölümünü ekledi. Bu sayede internet paylaştığınız cihazların toplamda ne kadar veri harcadığını görebileceksiniz. Veri Kullanımı seçeneğine tıkladığınızda ise doğrudan hangi cihazın ne kadar internet harcadığını görebileceksiniz.

iOS 26.4'ün geliştirici beta sürümü yüklü olan telefonumda kontrol ettiğimde toplamda 29,7 GB internet paylaşımı yaptığımı ve bunun 8,07 GB'ının Mac'im tarafından kullanıldığını görebiliyorum. Bu güncellemeye kadar iPhone kullanıcıları Kişisel Erişim Noktası üzerinden veri tüketimini yalnızca toplu olarak görebiliyordu.

Hangi cihazın ne kadar harcadığını bulmak ise mümkün değildi. Bu da bazı kullanıcılar için veri takibini zorlaştırıyordu. Belirtmekte fayda var ki iOS 26.4 henüz tüm kullanıcılar için yayınlanmadı. Şirket bu sürümü şimdilik sınırlı sayıda kullanıcı ile test ediyor. Eğer siz de bir geliştirici hesabına sahip olursanız bu sürümü yükleyebilirsiniz.

Ancak bunun bir deneme sürümü olduğunu ve hatalar içerebileceğini de unutmamak gerek. Pek çok kullanıcı için yapılacak en doğru şey Apple'ın iOS 26.4 güncellemesini tüm kulanıcılar için yayınlamasını beklemek olacaktır. Şirket 4 Mart 2026'da özel bir etkinlikte yeni ürünlerini tanıtacak.

Çeşitli sızınıtlar iOS 26.4 güncellemesinin de bu etkinliğe yetişeceğini ve martın ilk haftasında yayınlanacağı yönünde. Eğer yeni sürümün getirdiği diğer özellikleri de öğrenmek isterseniz iOS 26.4 beta 1 yenilikleri içeriğimize göz atabilirsiniz.