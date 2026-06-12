200 MP Kameralı Reno 16 Pro Globale Geliyor! 16 GB RAM'e Sahip

OPPO, çok şık bir tasarıma sahip Reno 16 Pro'yu 2026 yılının mayıs ayında Çin'de satışa sundu. MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisine sahip olan telefonun global sürümüne dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Reno 16 Pro'nun Avrupa fiyatı ortaya çıktı.

OPPO Reno 16 Pro'nun Avrupa Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İtalya merkezli bir e-ticaret sitesindeki bilgilere göre OPPO Reno 16 Pro, 1.087 euro fiyat etiketiyle satışa sunulcak. Bu da güncel kur ile birlikte 58 bin 256 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 118 bin TL civarında olabilir. Yerel fiyatlandırma yapılabileceğini de belirtelim.

Çok şık bir tasarıma sahip olan Reno 16 Pro'nun Avrupa fiyatına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla Android telefonun farklı bir fiyat etiketin esahip olma ihtimali de mevcut. Ayrıca söz konusu fiyatın hangi sürüme ait olduğuna dair de bir bilgi bulunmuyor.

Çin'de Reno 16 Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 4 bin 499 yuan (30 bin 737 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 4 bin 899 yuan (33 bin 472 TL), 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 5 bin 299 yuan (36 bin 205 TL) fiyat etiketi belirlenmişti.

OPPO Reno 16 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Reno 15, Reno 15 Pro, Find X9 Pro ve Find N5 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Reno 16 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Reno 16 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

OPPO Reno 16 Pro'nun Global Sürümünde Hangi İşlemci Bulunacak?

OPPO Reno 16 Pro'nun global sürümünde hangi işlemcinin yer alacağı açıklanmadı ancak muhtemelen Dimensity 9500s bulunacaktır. Çin sürümünde de bu işlemci tercih edilmişti. Bu işlemci, MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Dimesnity 9500s, son yılların en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı 90 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu ise 50 ile 60 FPS arasında çalıştırıyor. Yani telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan oynanabiliyor.

İşlemcide 3.73 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.3 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Amiral gemisi sınıfında yer alan bu işlemcinin POCO X8 Pro Max ve Redmi Turbo 5 Max'te de yer aldığını belirtelim. Serinin bir önceki modeli OPPO Reno 15 Pro'da ise sekiz çekirdeğe sahip Dimensity 8450 yer alıyor.

OPPO Reno 16 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.78 inç

6.78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 1800 nit

1800 nit İşlemci: Dimensity 9500s

Dimensity 9500s RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları

Editörün Yorumu

AMOLED ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise siyahların tam anlamıyla siyah olarak gösterilmesi ve renklerin çok canlı olması. Bu arada telefonun yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabildiğini belirteyim. Bunların yanı sıra telefon yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunuyor.