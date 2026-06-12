OPPO'nun 16 GB RAM'li Telefonu Globale Geliyor! Fiyatı Sızdırıldı

OPPO Reno 16, 2026 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı. Yüksek şarj hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan telefonun global sürümüne dair önemli bir gelişme yaşandı. Bir sızıntı ile birlikte Reno 16'nın Avrupa fiyatı ortaya çıktı. Peki, OPPO'nun yeni telefonu ne kadar fiyata satılacak?

OPPO Reno 16'nın Avrupa Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İtalya merkezli bir e-ticaret platformunda yer alan bilgilere göre OPPO Reno 16, 890 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu da güncel kur ile birlikte 47 bin 675 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 96 bin TL civarında olabilir. Yerel fiyatlandırma yapılabileceğini de belirtelim. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Söz konusu Avrupa fiyatının hangi sürüme ait olduğu ise henüz belli değil. Çin'de Reno 16'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 3 bin 499 yuan (23.908 TL), 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü için 4 bin 799 yuan (32.791 TL) fiyat etiketi belirlenmişti.

OPPO Reno 16 Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Reno 16'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Reno 15, Reno 15 Pro, A6t 5G, A6 Pro, Find N5 ve Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Reno 16'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

OPPO Reno 16'nın Global Sürümünde Hangi İşlemci Bulunacak?

İddiaya göre Reno 16'nın global sürümünde Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, battle royale türündeki PUBG Mobile'ı en yüksek ayarlarda ortalama 38 FPS, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 116 FPS, online FPS oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 82 FPS'te çalıştırıyor.

İşlemcide 2.8 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemciye kıyasla hem daha yükske performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Telefonun Çin sürümünde Dimensity 8550 Super tercih edilmişti. Bu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani bu işlemcide yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabiliyor.

MediaTek taraıfndan 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 3.4 GHz hızında çalışan bir adet çekirdek, 3.2 Ghz hızında çalışan üç adet çekirdek ve 2.2 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor.

OPPO Reno 16'nın Global Sürümünde Kaç mAh Batarya Bulunacak?

Telefonun global sürümünün 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Çin sürümünde 6.700 mAh batarya kapasitesinin yer aldığını belirtelim. Dolayısıyla Çin sürümü, global sürümünden biraz daha uzun pil ömrü sunacaktır. Bu arada Çin sürümünde 80W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Global sürümde de aynı şarj hızını görebiliriz.

OPPO Reno 16'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2640 piksel

1216 x 2640 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 1800 nit

1800 nit İşlemci: Dimensity 8550 Super (Çin) / Snapdragon 7 Gen 4 (Global)

Dimensity 8550 Super (Çin) / Snapdragon 7 Gen 4 (Global) RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 1 TB

256 GB / 1 TB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6.700 mAh (Çin) / 6.000 mAh (Global)

6.700 mAh (Çin) / 6.000 mAh (Global) Hızlı Şarj: 80W

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda OPPO Reno 16'nın oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Yüksek yenileme hızının önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada cihazın yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde kaliteli fotoğraf ve video çekebildiğini söyleyebilirim.