Apple'ın iPhone 15 Serisine Dair Planları Belli Oldu

Pro olmayan iPhone 14 modelleri, özellikle de iPhone 14 Plus, Apple'ın istediği kadar iyi satış gerçekleştiremedi ve iddiaya göre şirketi üretim kaynaklarını iPhone 14 Pro ve Pro Max'e yönlendirmeye zorladı. Şirketin bu nedenle gelecek yıl daha iyi iPhone 15 satışları sağlamak adına yeni bir plan üzerinde durduğu belirtiliyor.

Apple, ilk kez bu yıl tüm iPhone serisini en son akıllı telefon işlemcisiyle donatma şeklindeki olağan stratejisinden saptı ve ayrıca yeni ön tasarımı ve 48 MP ön kamerayı daha pahalı iPhone 14 Pro modellerine özel hâle getirdi.

Bu yaklaşımın sonucu ise iPhone 13 serisine aitmiş gibi görünen iki standart modelin ortaya çıkmasına neden oldu: 6.1 inç iPhone 14 ve 5.4 inç iPhone 13 mini'nin yerini alan 6.7 inç iPhone 14 Plus. Hâl böyle olunca kullanıcılar geçmiş seriye ait gibi görünen iki telefon yerine daha çok Pro modellerine yöneldi.

Sızıntılarıyla ünlü Yeux1122'ye göre Apple, gelecek yıl bu gibi sorunları iyileştirmek için birkaç değişiklik yapmayı düşünüyor.

Fiyat ve Özelliklere Köklü Değişimler Geliyor

İlk olarak Apple, Pro ve standart modeller arasındaki farkı azaltmayı düşünüyor. Rapor, tüm modellerin Dinamik Ada özelliğine sahip olacağına dair daha önceki bir söylentiyi doğruluyor. iPhone 15 ve 15 Plus'ın ayrıca daha yüksek bir yenileme hızına sahip olup olmayacağı henüz belli değil. Bunun dışında standart modeller, iPhone 14 Pro'nun 48MP ana kamerasını da alabilir.​

İkinci değişiklik ise Apple fiyatlandırmayı revize edebilir. Daha önceki bir rapor, Apple'ın iPhone 15 Pro Max değil, iPhone 15 Ultra olarak bilineceği iddia edilen en yüksek modelin fiyatını artırabileceğini söylemişti.

Yeux1122, Apple'ın iPhone 15 serisi için agresif bir fiyatlandırma stratejisi benimseyeceğini iddia ediyor. Şirket muhtemelen 899 dolardan başlayan Plus model ile 999 dolardan başlayan Pro model arasındaki fiyat farkını genişletmek istiyor.

Son olarak bugün ortaya çıkan bir söylenti, Apple'ın üst düzey modeller arasında daha fazla ayrım yapmayı hedeflediği ve tedarikçilerin iPhone 15 Pro ve 15 Ultra'nın farklı malzeme ve kameralara sahip olacağını doğruladığını ima ettiği yönündeki raporları da destekliyor. Bu, iPhone 15 Ultra'nın titanyum bir kasaya ve yeni bir periskop yakınlaştırma kamerasına sahip olacağını söyleyen raporlarla aynı doğrultuda.