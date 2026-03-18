Apple, iPhone 16e’nin En Büyük Eksiğini Yanlışlıkla Giderdi

Apple, yanlışlıkla iPhone 16e’nin en “önemli” eksikliklerinden birini gidermenin yolunu açtı. Geçtiğimiz haftalarda yeni uygun fiyatlı telefonu iPhone 17e’yi tanıtan şirket, bu modelle birlikte iPhone 16e kullanıcılarının telefonlarına MagSafe kablosuz şarj özelliği kazandırmasının da bir yolunu sundu.

iPhone 16e’ye MagSafe Gelmesinin Yolu Nasıl Açıldı?

Bildiğiniz üzere Apple, iPhone 16e modelinde MagSafe desteği sunmayarak pek çok kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratmıştı. Özellikle kablosuz şarj aksesuarları kullananlar ve mıknatıslı kılıf, stand ya da araç içi tutucu gibi aksesuarlara alışkın olanlar için bu ciddi bir eksiklikti.

Ancak iFixit tarafından paylaşılan son video, Apple’ın farkında olmadan bu sorunu çözecek bir kapı araladığını gösteriyor. iFixit'in videosuna göre iPhone 16e ve iPhone 17e tasarım açısından neredeyse aynı telefon. İki model arasındaki en belirgin fark ise iPhone 17e’nin arka panelinde yer alan MagSafe mıknatısları.

Bu benzerlik üzerine küçük bir deneme yapmak isteyen iFixit teknisyenleri, iPhone 17e'den sökülen MagSafe'li kapağın iPhone 16e'ye takıldığında telefonun sorunsuz bir şekilde MagSafe özelliği kazandığını tespit etti. Üstelik bu neredeyse her telefoncunun yapabileceği oldukça basit bir işlem.

Yani uygun parçalar satışa çıktığında iPhone 16e kullanıcılarının yalnızca arka panel değiştirerek cihazlarına MagSafe benzeri bir işlev kazandırması mümkün olacak. Belirtmekte fayda var ki iPhone 16e'de halihazırda kablosuz şarj özelliği mevcut. Ancak bu sadece 7.5W hızla sınırlı ve MagSafe aksesuarlarını desteklemiyor.

iPhone 16e’ye MagSafe Eklenirse Her Şey Birebir Çalışır mı?

Hayır, muhtemelen her şey birebir çalışmayacak. Çünkü burada esas kazanım MagSafe’in fiziksel tarafı olacak. Yani mıknatıslı hizalama, daha düzgün kablosuz şarj oturumu ve bazı aksesuarlarla uyumluluk elde edilebilir. Ancak yazılım tarafındaki bazı detayların taşınmama ihtimali var. Zaten videoda da bunun bir örneği görünüyor.

Örneğin MagSafe animasyonları, bazı sistem efektleri ya da belirli arayüz davranışları 16e’ye gelmeyebilir. Kısacası bu işlem telefonu tam anlamıyla iPhone 17e’ye dönüştürmeyecek. Yine de birçok kullanıcı için en önemli avantaj zaten daha stabil kablosuz şarj ve aksesuar desteği olacaktır.

MagSafe Neden Bu Kadar Önemli?

Kağıt üzerinde küçük gibi görünen bu özellik, günlük kullanımda ciddi fark yaratıyor. Çünkü MagSafe yalnızca kablosuz şarj anlamına gelmiyor. Aynı zamanda Apple’ın aksesuar ekosisteminin merkezinde yer alıyor. MagSafe sayesinde telefon, kablosuz şarj cihazına daha doğru hizalanıyor.

Bu da daha güvenilir ve daha verimli bir şarj deneyimi sunuyor. Ayrıca araç içi tutucular, masaüstü standlar, kartlıklar, manyetik powerbank’ler ve tutma aparatlar da çok daha kullanışlı hale geliyor. iPhone 16e’de eksik olan şey tam olarak buydu.

Editörün Yorumu

İtiraf etmeliyim ki Appe, MagSafe'i ilk duyurduğunda bunun çok da önemli bir özellik olduğunu düşünmemiştim. Ancak bilgisayar başında çaışan biri olarak söyleyebilirim ki yanılmışım. MagSafe uzun süredir benim için vazgeçilmez bir özellik.

Bu nedenle bir iPhone 16e kullanıcısı olsaydım kesinlikle güvendiğim bir telefoncuya bu işlemi yapıp yapamayacağını sorardım. Ki iPhone 16e ile iPhone 17e arasında ciddi bir fiyat farkı olduğunu ve aralarındaki en büyük farkın MagSafe olduğunu düşünürsek bu hamle çok daha mantıklı hale geliyor.