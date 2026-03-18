12 GB RAM'li Android Telefon Performans Testinde! 165Hz Ekrana Sahip

OnePlus Nord 6'ya dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi sızdırılan Nord 6, kısa süre önce Geekbench testinde görüldü. Bununla birlikte akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Test sonuçlarına göre telefonda Qualcomm'un güçlü bir işlemcisi bulunacak.

OnePlus Nord 6 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

OnePlus Nord 6, CPH2793 model numarası ile birlikte Geekbench testine girdi. Telefon tek çekirdek testinde 2 bin 40 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6 bin 520 puana ulaştı. Bu arada Geekbench'te Android 16 işletims istemine sahip akıllı telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Tek çekirdek puanı, web tarayıcısında gezinme, kamera uygulamasını açma ve sosyal medya kullanma gibi tek çekirdek ağırlıklı işlerde telefonun ne kadar hızlı olduğunu gösteriyor. Çoklu çekirdek puanı, işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansını gösteriyor. Video düzenleme ve oyun oynama gibi yoğun işlem gücünün gerekli olduğu işlerde çoklu çekirdek performansının oldukça önemli olduğunun altını çizelim.

OnePlus Nord 6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 RAM: 12 GB'a kadar

12 GB'a kadar Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Hızlı Şarj: 80W

80W Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Ön Kamera: 32 MP

32 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

OnePlus Nord 6'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Nord 6'nın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Serinin bir önceki modeli olan Nord 5'in de aynı kamera çözünürlüklere sahip olduğunu belirtelim. Nord 6'nın ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Nord 5'te ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

OnePlus Nord 6'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonu, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Bu, özellikle rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlayacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Nord 5'te 6,83 inç ekran boyutu, 1272 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1800 nit maksimum parlaklık bulunuyor. Serinin yeni modelinde de 1800 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığının altında bile ekranın rahatça görülebilmesine yardım ediyor.

OnePlus Nord 6'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alacak. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 3.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.0 GHz hızında çalışan üç çekirdek, 2.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek mevcut.

Bu güçlü işlemci sayesinde telefonda PUBG Mobile'ın yanı sıra en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. OnePlus Nord 5'te Snapdragon 8s Gen 3 tercih edilmişti. Bu işlemci de yüksek grafik kalitesine sahip oyunların kasma ve donma gibi sorunlar olmadan çalışabilmesini sağlıyor.

OnePlus Nord 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Nord 6'nın 2026 yılının nisan ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemciye, dev bataryaya ve yüksek şarj hızına sahip olan OnePlus Nord 5, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Nord 6 Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Nord 6'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili resmÎ açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda OnePlus Nord 3 5G dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus Nord 6'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

OnePlus Nord 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Nord 5 için 31 bin 999 rupi (15 bin 251 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. OnePlus Nord 6'nın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 35 bin rupi (16 bin 682 TL) civarı fiyat ile satışa sunulabilir. Buna göre telefonun tahmini Türkiye fiyatı 34 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Geekbench puanlarını göz önünde bulundurduğumda OnePlus Nord 6'nın hem günlük kullanımda hem de mobil oyunlarda sorunsuz bir deneyim sunacağını söyleyebilirim. Bu arada telefonun 9.000 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece kullanıcılar telefonu sık sık şarj etmek zorunda kalmayacak. 165Hz yenileme hızının da önemli bir avantaj olduğunu belirteyim.

Önceki telefonumda 60Hz yenileme hızı bulunuyordu. 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissettim. Yüksek yenileme hızı, çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesine imkân tanıyor. AMOLED ekran ise canlı renkler sunarak hem oyun oynamayı hem de dizi ve film izlemeyi keyifli hâle getiriyor.