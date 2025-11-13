Apple'dan Beklenmedik Adım: Uygun Fiyatlı iPhone Çıkacak mı?

Apple’ın eylül ayında piyasaya sürdüğü iPhone Air modeli, tanıtıldığında büyük ilgi çekse de satış tarafında beklentileri karşılayamadı. Görünüşe göre benzer bir tablo iPhone 16e için de geçerli. Asya merkezli yeni raporlar, bu modelin de beklenen performansı gösteremediğini ortaya koyuyor. İşte detaylar...

iPhone 16e Satışları Apple'ı Tatmin Etmedi

Çinli bir kaynağın paylaştığı bilgilere göre Apple’ın uygun fiyatlı iPhone sunma hedefiyle geçen yıl piyasaya sürdüğü iPhone 16e, beklentileri karşılayamadı. Türkiye’de 49 bin 999 TL, yurt dışında ise 599 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkan model, şirketin umduğu satış rakamlarına ulaşamadı.

Ancak Apple, satışlardan memnun olmasa da seriyi tamamen rafa kaldırmış değil. Şirket iPhone 16e’nin halefi olacak iPhone 17e modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Benzer şekilde iPhone Air 2 için de çalışmalar sürüyor. Görünen o ki ABD’li teknoloji devi, düşük satışlara rağmen bu iki seriden hâlâ umutlu.

Mevcut bilgilere göre iPhone 17e, Apple’ın A19 işlemcisinden güç alacak ve Dinamik Ada tasarımına sahip olacak. Bu yükseltmeler sayesinde şirket, yeni modelin selefine göre çok daha fazla ilgi görmesini bekliyor. Bu beklentinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ise önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz.

iPhone 17e Ne Zaman Tanıtılacak?

Son ortaya çıkan iddialara göre iPhone 17e’nin 2026 yılının şubat ile mayıs ayları arasında tanıtılması bekleniyor. Ancak şu an için Apple cephesinden gelen kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 17e modelinde beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.