Apple iPhone 9 Telekomünikasyon Devinin Sitesinde Listelendi!

Verizon, yaklaşmakta olan Apple iPhone 9 modelini internet sitesinde listeledi. İşte detaylar!

Apple oldukça yakın bir süreçte uygun fiyatlı bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Son zamanlarda iPhone SE 2, iPhone SE (2020) ve iPhone 9 isimleri ile duyduğumuz model, geçtiğimiz saatlerde JD üzerinde iPhone 9 olarak listelenmişti.

Benzer bir adım da telekomünikasyon devi Verizon tarafında gerçekleşti.

Verizon'un takas listesinde iPhone 11 serisi, Galaxy S10 serisi, Galaxy Note 10 serisi ve Pixel 4 serisi yer alıyor. Bu modellerin arasında yer alan iPhone 9 ifadesi ise dikkatleri çekmeyi başardı.

Verizon slipped and mentioned the new “iPhone 9” on their trade-in page. 👀 pic.twitter.com/N1qkuFHN3i