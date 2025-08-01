Apple, 18 Yılda Toplam Kaç Tane iPhone Sattığını Açıkladı

iPhone satışları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Öyle ki Apple bugüne kadar dünyadaki insan sayısıyla yarışacak kadar telefon üretip satmayı başardı. Yapılan açıklamaya göre şirket, 2007'de ilk iPhone'un piyasaya sürülmesinden bu yana tam 3 milyar iPhone satmayı başardı. CEO Tim Cook'un açıklamalarına göre, iPhone 16 modelleri önceki nesle kıyasla "güçlü çift haneli" büyüme göstererek bu başarıda önemli rol oynadı.

Apple, 18 Yılda 3 Milyar Adet iPhone Sattı

Apple, devrim niteliğindeki ilk iPhone modelini 2007'de tanıttı. Şirketin tüm dünyada 1 milyar telefon satması ise yaklaşık dokuz yıl sürdü. Ancak şirketin bir sonraki kilometre taşı için o kadar beklemesine gerek kalmadı. Apple ilk 1 milyar iPhone satışına ulaşmak için uzun bir süre beklerken, 2. milyara 5 yılda, 3. milyara ise sadece 4 yılda ulaştı.

Belirtmekte fayda var ki bugün dünyada yaklaşık 8 milyar insan yaşıyor. Yani Apple, dünya nüfusunun önemli bir kısmına ulaşmayı başarmış durumda. Elbette ki satışların önemli kısmı pazarın Apple tarafından domine edildiği Kuzey Amerika'dan geliyor. Alım gücü yüksek olan bu bölgede her yıl en az 50-60 milyon yeni iPhone satılıyor.

Apple CEO'su Tim Cook her ne kadar iPhone 16 serisi hakkında "güçlü satış rakamları" gibi üstü kapalı bilgiler verse de hangi telefonun en çok satan model olduğunu açıklamadı. Ancak uzmanlar iPhone 6 ile iPhone 6 Plus'ın tahmini 250 milyona yakın satış ile zirvede yer aldığına inanıyor. İkinci sırada ise tahmini 150 milyon ile iPhone 11 ve üçüncü sırada da 130 milyon ile iPhone 12 var.

iPhone Kullanıcıları Tasarımın Değişmesini İstiyor

Resmi olmasa da satış sıralamasına baktığımızda kullanıcıların her ciddi tasarım değişiminden sonra daha fazla iPhone satın aldığını görüyoruz. Örneğin iPhone 6 ve iPhone 6 Plus, Apple kullanıcılarına çok daha ince ve daha büyük ekranlı bir telefon deneyimi sunarken, iPhone 11 ise çentik ile gelen ilk ana model olmuştu. iPhone 12'deyse Apple'ın yıllar önce terk ettiği kasa tasarımı dönmüştü.

Görünüşe göre kullanıcılar tüm bu değişimi Apple Intelligence gibi yeniliklerden daha çok önemsiyor. Ancak Apple dahil tüm akıllı telefon üreticileri yapay zekanın belirleyici unsur olacağından emin gibi davranıyor. Yine de şirket tasarım değişikliğinden vazgeçmiş değil. iPhone 17 serisi modellerinden bazılarının önemli farklarla karşımıza çıkacacağı biliniyor. Bu durumun satışları nasıl etkileyeceğini ise yakında göreceğiz.