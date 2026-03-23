Apple’ın Uygun Fiyatlı iPad'i Yolda: Performans Artacak Ama Fiyat Aynı Kalacak

Apple'da uygun fiyatlı iPad için geri sayım başladı. Bir süre önce M4 iPad Air modeli ile karşımıza çıkan şirket, şimdi ise standart modelini yenilemeye hazırlanıyor. İddialara göre Apple'ın 12. Nesil iPad'i bir önceki modele kıyasla çok daha güçlü bir işlemci olan A18 ile çok yakında karşımızda olacak.

12. Nesil iPad Özellikleri Neler Olacak?

Ekran : 11.0 inç, IPS, 60 Hz, 2360x1640 piksel

: 11.0 inç, IPS, 60 Hz, 2360x1640 piksel İşlemci : Apple A18

: Apple A18 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB, 256 GB, 512 GB

: 128 GB, 256 GB, 512 GB Kamera : 12 MP

: 12 MP Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Batarya : 7698 mAh

: 7698 mAh İşletim Sistemi: iPadOS 26.4

12. Nesil iPad'in Performansı Nasıl Olacak?

İddialara göre Apple'ın 12. Nesil iPad'i gücünü şirketin kendi geliştirdiği A18 yonga setinden alacak. Daha önce bazı iPhone 16 modellerinde karşımıza çıkan bu işlemcinin "Pro" versiyonu MacBook Neo'da kullanılıyor. A18 ile A18 Pro arasındaki performans farkının yüzde 20'ye yakın olduğunu göz önünde bulundurursak, Apple'ın yeni tabletinin tüm ihtitaçlarınız için fazlasıyla yeterli olacağını varsayabiliriz.

Ki geçtiğimiz yıl tanıtılan 11. Nesil iPad'de kullanılan A16 bile kullanıcıları performansıyla etkilemeyi başarmıştı. İşlemci, şirketin yeni tabletindeki tek kritik değişiklik olmayacak. Bu modelle birlikte RAM da 6 GB yerine 8 GB'a çıkacak. Depolama seçenekleri ise yine 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri ile sınırlı olacak. 12. Nesil iPad, selefinin aksine Apple Intelligence özelliklerini barındıracak. iPadOS 26.4 ile kutudan çıkması beklenen cihaz yeni Siri'yi de destekleyecek.

12. Nesil iPad Ne Zaman tanıtılacak?

Apple, 11. Nesil iPad'i 6 Mart 2025'te tanıttı. Bu yıl ise şirket mart ayının ilk haftasını başka ürünlerin duyurusuna ayırdı. 12. Nesil iPad'in tanıtım tarihi ise henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da muhtemelen mayıs ayında gerçekleşecek. Sızıntılar mayıs ayının sonlarını işaret ediyor. Yeni yakın zamanda yeni bir iPad alacaksanız beklemenizde fayda var.

12. Nesil iPad'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

11. Nesil iPad, Türkiye'de 22.199 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu fiyat, seçtiğiniz depolama boyutuna SIM kart desteğinin olup olmamasına göre 49.999 TL'ye kadar çıkabiliyor. Eğer mayıs sonuna kadar TL'de ciddi bir değer kaybı yaşanmazsa 12. Nesil iPad'in de 22.199 TL'den Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Söz konusu tabletin yurt dışı fiyatı ise 329 dolar yani yaklaşık 14 bin TL. Aradaki fiyat farkı oldukça yüksek. Bu nedenle yurt dışına çıkmayı düşünüyor ya da yakın zamanda seyahat edecek birilerini tanıyorsanız iPad'i yurt dışından almak sizin için çok daha mantıklı olabilir.

Editörün Yorumu

Apple'ın en uygun fiyatlı ürünlerinden biri olan iPad, uzun zamandır bu fiyata satın alabileceğiniz en güçlü tablet olarak dikkat çekiyor. Ancak iPad sahibi biri olarak söyleyebilirim ki bu herkese göre bir ürün değil. Evet oldukça güçlü ve performansı her iş için yeterli. Ancak iPad geçtiğimiz beş yılda benim için bir e-kitap okuyucu ve portatif bir dizi izleme aracından başka bir şey olamadı.

Eğer çizim yapıyorsanız ve halihazırda bir şeyler izlemek için telefon ekranından daha büyük bir şey arıyorsanız bu ürün size göre olabilir. Ancak benim gibi klavye takarak iş için de kullanma hayaliniz varsa bunun mümkün olmasına rağmen pratik olmadığını söylemem gerek. iPadOS hala bunun için uygun değil. Ki Apple'ın Magic Keyboard Folio için istediği bedel olan 13.449 TL fazlasıyla yüksek.