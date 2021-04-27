Apple'ın Yeni Nesil M2 Mac İşlemcisi Üretime Geçti

Apple'ın M2 Mac işlemcisinin üretime geçtiği bildirildi. Yeni nesil MacBook'lar için yaz döneminde satışa çıkması beklenen yeni işlemcinin 5 nanometre artı teknolojisine dayandığını iddia ediliyor. Tayvanlı yonga üreticisi TSMC tarafından üretilecek olan M2 Mac çipi, önümüzdeki yıllarda bütün MacBook'lara güçe verecek.

Nikkei'den gelen bir rapora göre, Apple'ın M1 Apple Silikon çipinin halefi bu yılın ikinci yarısında MacBook bilgisayarlara gelebilir. Geçici olarak M2 adıyla bilinen işlemcinin üretime geçtiği ve sevkiyata Temmuz 2021'de başlayabileceği bildirildi.

Yonga setleri, 5 nanometre artı (N5P) olarak bilinen en son teknolojiyi kullanarak, çip devi TSMC tarafından üretilecek. Yonga setlerinin üretiminin en az üç ay süreceği bildiriliyor. Daha önce de belirttiğimiz üzere M2, tümü entegre CPU, GPU ve AI işlemcileri ile eksiksiz bir çip üzerine kurulacak.

Apple'dan M2 Mac üretimi başlasın talimatı

Apple artık MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini ve son olarak M1 yonga setleri kullanan 24 inç iMac bilgisayarlar üretiyor. Ancak 21,5 ve 27 inç iMac, 13 ve 16 inç MacBook Pro, iMac Pro ve Mac Pro dahil olmak üzere modellerin çoğu hala Intel işlemcilerinde güç alıyor.

ABD'li teknoloji devinin planı, Intel yonga setlerini iki yıl içinde, yani 2022'nin sonunda aşamalı olarak kaldırmak. Apple M2 Mac ile geleceği söylenen sonraki modeller, 2021'in 2. veya 3. çeyreğinde beklenen 14 ve 16 inç MacBook Pro olacak. Bloomberg'e göre Apple, 2021 veya 2022'de kendi silikon işlemcisiyle birlikte daha küçük bir Mac Pro da piyasaya sürebilir.

Ayrıca geçtiğimiz dönemde gelen haberlerde Apple, Tayvanlı yonga üreticisi TSMC ile üretim ilişkisine devam edeceğini açıklamıştı. Digitimes'ın yeni bir raporuna göre Apple, yeni nesil Mac'ler için işlemci üretimine başlanmasını istiyordu. Rapor ayrıca mevcut M1 çipinin 5nm teknolojisine yükseltme olacak 4nm teknolojisine dayandığını iddia ediyordu.

Mac'lerdeki M1 yongasının 5 nanometre olması, yerini aldığı Intel yongalarından çok daha yüksek performanslı ve güç açısından verimli olmasını sağlıyor. Intel son yıllarda işlem kalıbı boyutuna ayak uydurmakta zorlanıyor. Intel'in en son CPU'ları 10 nanometre hattını kullanıyor.

Digitimes, TSMC'nin 2021'in sonlarında üretime başlamak için 4 nanometre tedarik siparişini aldığını söylüyor. Üretimin 2021'in sonlarına doğru arttığını göz önünde bulundurursak 4 nm yongaya sahip ilk Apple ürünlerinin 2022 baharında raflara çıkmasını bekleyebiliriz.