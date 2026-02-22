Apple, Mart Ayında En Az 5 Yeni Ürününü Tanıtmaya Hazırlanıyor

Teknoloji dünyasının gözü kulağı Apple'ın mart ayında gerçekleştireceği sürpriz tanıtımlara çevrildi. Gelen son bilgilere göre şirket 2 Mart ile 4 Mart tarihleri arasında dopdolu bir takvimle karşımıza çıkacak. Firmanın bu tarihlerde donanım, çip ve yazılım güncellemelerini kapsayan en az beş büyük duyuruya imza atacağı söyleniyor. İşte detaylar!

Apple Mart Ayında Hangi Ürünlerini Tanıtacak?

Etkinlik haftasının en çok konuşulan iki yıldızının uygun fiyatlı MacBook ve iPhone 17e olması bekleniyor. Sızıntılara göre yeni iPhone 17e gücünü A19 işlemciden alacak ve 6.1 inçlik OLED bir ekranla birlikte gelecek. MagSafe desteği ve Dinamik Ada gibi üst düzey özellikleri de bünyesinde barındıran bütçe dostu cihaz, iPhone 17 serisinin kalitesinden ödün vermeyecek.

Diğer yandan, Apple'ın M serisi işlemciler yerine A18 Pro çipiyle donatacağı yepyeni bir bütçe odaklı MacBook modeli de yolda. Alüminyum kasa ve canlı renk seçenekleriyle piyasaya sürülmesi beklenen yeni modelin 699 ila 750 dolar (yaklaşık 30 bin ila 33 bin TL) bandında bir fiyat etiketine sahip olacağı iddia ediliyor.

Bununla birlikte Apple'ın lansmanda diğer yeni Mac modellerinde de yer vermesi bekleniyor. Önceki nesillerin çıkış takvimleri göz önüne alındığında şirketin yeni M5 Pro ve M5 Max işlemcilerinden güç alan yeni MacBook Pro modellerini önümüzdeki ay tanıtması bekleniyor. Ek olarak M5 çipli MacBook Air'ın da sahneye çıkabileceği konuşuluyor.

Son olarak yazılım tarafındaki en büyük yenilik ise uzun zamandır beklenen Siri güncellemesi olacak. Bildiğiniz üzere yapay zeka destekli Siri'ye ait ilk özellikler iOS 26.4 ile birlikte kullanıma sunulacak. Ancak Apple'ın güncellemeyi yayınlamadan önce yeni dijital asistanın yetenekleri ile ilgili özel bir ön gösterim yapması bekleniyor.

Yapılan açıklamaya göre sözünü ettiğimiz tüm ürünler lansman etkinliğinin son günü 4 Mart'ta New York, Londra ve Şanghay'da eş zamanlı olarak düzenlenecek Apple Experience etkinliğinde basın mensupları ve içerik üreticileri tarafından ilk kez bizzat deneyimlenecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Mart ayında tanıtılacak yeni ürünler arasında hangisi sizi daha fazla heyecanlandırıyor? Yorumlarda buluşalım.