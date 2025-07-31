Apple'dan Herkesi Şoke Eden Gaf: Resmi Hesaptan Samsung'un Reklamı Yapıldı!

Apple ve Samsung, akıllı telefon pazarı başta olmak üzere birçok sektörde yıllardır sürdürdükleri rekabetle teknoloji sahnesini paylaşıyor. Geçmişte bu iki rakibin, aralarındaki çekişmeyi reklamlara bile taşıyarak sürekli birbirlerine göndermelerde bulunduğuna şahit olmuştuk. Ancak kısa bir süre önce Apple, tam tersi bir duruma imza atarak rekabetin doğasına aykırı bir hata yaptı.

Aktarılanlara göre şirket, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Samsung'un yeni katlanabilir telefonunun bazı reklam görüntülerini paylaştı. Söz konusu gönderi kısa bir süre sonra kaldırılsa da sosyal medyada gündem olmaktan kaçamadı. İşte detaylar!

Resmi Apple Hesabından Galaxy Z Flip 7'nin Reklam Görüntüleri Paylaşıldı

Söz konusu hatalı paylaşım, Apple'ın Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo'daki resmi hesabında yapıldı. Gönderide, Samsung'un yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 7'nin bir tanıtım videosuna yer veriliyor. Video, hızla platformdan silinmiş olsa da alınan ekran görüntüleri internette hızla yayılarak Apple'ın alay konusu olmasına neden oldu.

Ortaya atılan birçok teori, bu tuhaf hadisenin perde arkasını aydınlatmaya çalışıyor. En çok kabul gören görüş, hatanın hem Apple hem de Samsung ile çalışan bir pazarlama şirketinden kaynaklandığı yönünde. Pek çok kişi, bu tür bir ajansın hesaplar üzerinden yapılacak paylaşımları yanlışlıkla karıştırmış olabileceği söyleniyor.

Bir diğer taraftan yapılan hatalı paylaşımın arkasında Webio'nun da olabileceği düşünülüyor. Bu teoriye göre, Weibo'nun sistemi, Apple'ın yüklemeyi amaçladığı içerik yerine başka bir hesaba ait içeriği yanlışlıkla göstermiş olabilir. Konuyla ilgili ne Apple'dan ne de Weibo'dan resmi bir açıklama gelmediği için, bu paylaşımın ardındaki hatanın gerçek nedenini henüz bilemiyoruz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yakında ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Fold'u piyasaya sürmesi beklenen Apple'ın, böyle bir hataya imza atması Samsung ile olan rekabetini daha da kızıştırır mı? Yorumlarda buluşalım!