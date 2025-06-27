Apple'ın Yeni Cihazını Hem Tablet Hem de Telefon Olarak Kullanabileceksiniz!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, uzun bir süredir yeni katlanabilir telefon modeli üzerinde çalışıyor. Şirketin iPhone Fold olarak isimlendireceği yeni cihaz geçmişte pek çok sızıntıyla gündeme gelirkenü cihaz ile ilgili yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Kısa süre önce, telefonun tasarımı, boyutları ve teknik özelliklerine dair yeni bilgiler sızdırıldı.

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’unun artık test aşamasına geçtiğini belirten sektörel kaynaklar, bu gelişmeyle birlikte cihazın genel tasarımı, ekran boyutları ve kamera yapısına ilişkin yeni bilgileri de gözler önüne serdi.

iPhone Fold 7.5 İnç Ekran ve Çift Kamera İle Geliyor

Gelen son bilgilere göre, yeni cihazın 14:10 oranındaki tablet formlu iç ekranı 7,58 inç boyutunda olacak. Daha önce bu ekranın 7,8 inç olacağı iddia edilmişti. Son sızıntılar panelin bu beklentiden biraz daha küçük olacağını gösterse de, cihazın hala nispeten geniş bir ekran deneyimi sunacağı söylenebilir. Ayrıca söz konusu ekranın 2713 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip olacağı da belirtiliyor.

Öte yandan ortaya çıkan son sızıntılar, iPhone Fold'un çift arka kamera ile geleceğini gösteriyor. İddialara göre telefon, 48 MP'lik ana kameraya ve henüz çözünürlüğü netleşmeyen bir ikincil sensöre ev sahipliği yapacak. Daha öncesinde telefonun ince olması nedeniyle tek sensörlü bir kamera modeli ile geleceği söyleniyordu. Ancak gelen son bilgiler Apple'ın kamera tarafında taviz vermeyeceğini gösteriyor.

iPhone Fold Fiyatı

Apple, henüz yeni katlanabilir cihazını resmi olarak doğrulamasa da, iPhone Fold'un fiyatı hakkında daha öncesinde gündeme gelen tahminler mevcut. Şirkete yakın kaynaklara göre yeni telefon, 2 bin 300 dolar bandındaki fiyatıyla piyasanın tuzlu modellerinden biri olacak. Nitekim cihazın rakipleri olarak görülen Galaxy Z Fold 7 veya Vivo X Fold 5 modellerinin 2 bin doların altındaki fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.

Telefonun ne zaman tanıtılacağı konusuna da değinecek olursak, pek çok analist iPhone Fold'un bu yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde tanıtılacağını belirtiyor. Cihazın genellikle üretimden önce başlanan test sürecine geçiş yaptığını düşünürsek iPhone Fold için çok fazla beklemeyeceğimizi söyleyebiliriz. Gelişmeler için takipte kalın!

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