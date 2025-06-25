Samsung, Apple ve Meta Bu Şirketi Almak İçin Kavga Ediyor

Teknoloji dünyasında "yapay zekâsı en iyi olan kazanır" şeklinde bir algı oluşmaya başladı. Son yıllarda yükselen yapay zekâ araçları ve artan talep doğrultusunda şirketlerin de bu noktaya evrilmesi çok süpriz olmadı. Asıl sürpriz olan; Meta, Apple ve Samsung gibi üç devin aynı anda tek bir yapay zekâ şirketine odaklanmış olması.

Üç teknoloji devi de, yapay zekâ alanında en çok dikkat çeken şirketlerden Perplexity AI'ı satın almak istiyor.

Peki nasıl oldu da teknoloji dünyasının bilinen en güçlü isimleri tek bir şirket üzerine yoğunlaşmaya karar verdi? İşte tüm detaylar...

Perplexity AI Neden Bu Kadar Önemli?

Perplexity şirketi; OpenAI, DeepMind ve Google Brain gibi alanın öncüsü kurumlarda görev almış uzmanların kurduğu bir girişim. Şirketin kurucuları arasında Arvind Srinivas, Andy Konwinski, Denis Yarats ve Johnny Ho gibi isimler bulunuyor. Anlayacağınız, Perplexity'nin potansiyeli teknoloji dünyasındaki yeri oldukça büyük.

Meta, yakın zamanda Google ve OpenAI'ın başındaki isimlere dudak uçuklatacak paralar teklif etmiş, onları kendi saflarına çekmeye çalışmıştı. Apple ise yapay zekâ destekli asistanların nam saldığı son yıllarda Siri asistanının çok geride kalmış olması nedeniyle bu adımı atıyor.

Son olarak Samsung ise Perplexity'yi Galaxy S26 ve diğer mobil cihazlarda varsayılan yapay zekâ asistanı olarak entegre etmek niyetinde.

Apple'ın Görüşmeleri İlerlemiyor, İbre Samsung'tan Yana

Perplexity AI şirketini satın almak isteyen ilk şirket Apple olmuştu. Ardından şirket, Samsung'un da radarına girdi. Bu ikili arasındaki rekabet her alanda geçerli olduğundan, Samsung'un aynı şirkete ilgi göstermesi çok da şaşırtıcı değildi. Ancak şimdi Meta da işin içine dahil oldu.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg geçtiğimiz aylarda Perplexity ve Thinking Machine Labs şirketlerinin satın alımını gündeme getirdi. Ancak kaynaklara göre bu görüşmeler resmi teklif aşamasına ulaşmadı.

Apple, Perplexity AI'ı satın almak için adım atan ilk şirket olmasına rağmen görüşmelerin şu an için ilerlemediği ortaya çıktı. Öte yandan ezeli rakibi Samsung'un bu konuda daha avantajlı olduğu ve görüşmelerin onlar lehine gittiği konuşuluyor.

ABD'deki Galaxy kullanıcılarına ücretsiz Perplexity Pro sunulmaya başladı. Ayrıca Samsung'un bazı yapay zekâ özelliklerine para talep edeceği de söyleniyor. Eğer işler istedikleri gibi giderse; Perplexity AI ile iş birliği yapan şirketin Samsung olduğu kesinleşecek. Ortaklığın bu yıl bitmeden resmi olarak duyurulması bekleniyor.