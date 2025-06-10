Apple, Siri Konusunda İkinci Kez Sözünden Döndü

Apple'ın şimdiye kadarki "en iyi iOS güncellemesi" olarak tanıttığı iOS 26, nihayet kullanıcıların beğenisine sunuldu. Tüm sistemlerin sürücü numarası 26'ya eşitlendi ve böylelikle iOS 19, tvOS 19 gibi versiyonlar atlanarak hepsi iOS 26, macOS 26 gibi yeni isimlerle işaretlendi. iOS 26 ile birlikte, Apple cihazlarına "Liquid Glass" adı verilen cam görünümü getirildi.

iOS 26'nın tanıtımı, Apple'ın WWDC 2025 etkinliğinde gerçekleştirildi. Etkinlikte hangi iOS 26 güncellemesi ile uyumlu iPhone modelleri de netleşti. Kullanıcılar, bu büyük güncellemeyle birlikte bir Siri güncellemesinin de gelmesini bekliyordu. Ancak şirket, bir kez daha erteleme kararı aldığını açıkladı.

Siri Güncellemesi Ne Zaman Çıkacak?

Epeydir tartışmalı bir özellik olan ve ardı arkasına erteleme kararları getirilen Siri güncellemesi, her şey yolunda gitseydi 2024 baharında çıkış yapacaktı. Ardından Apple, Siri güncellemesini erteleme kararı aldı ve en yakın tarih olarak 2025'in ilkbaharını gösterdi. Ancak şirket, bu erteleme kararına da sadık kalamadı.

Etkinlikte yapılan açıklamaya göre, yeni nesil Siri güncellemesi için tarih 2026 olarak belirlendi. Apple, "Siri güncellemesini önümüzdeki yıl paylaşacağız," diyerek güncellemeyi resmi olarak 2026'ya bıraktı.

Apple Yazılım Müdürü Craig Federighi, Siri hakkında şöyle dedi:

Siri'yi çok daha kişisel bir hale getirmek istiyorun ama kalite standartlarına ulaşmak için zamana ihtiyacımız var.

Siri; iOS 26, macOS 26 ya da iPadOS 26 geliştirici betalarında bulunmuyor.