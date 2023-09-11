Apple, Lansman Etkinliği Öncesi Stokları Tüketiyor!

Apple'ın Salı günü gerçekleştireceği "Wonderlust" etkinliği nedeniyle Apple Store'lar yeni modellerin piyasaya sürülmesinden önce belirli cihazların stoklarını eritmeye çalışıyor.

Mağaza yöneticilerinin etkinliği takiben Salı gecesi bir konferans görüşmesi yapacak olması, bazılarının Salı günü duyurulan bazı yeni ürünlerin Çarşamba günü Apple Store'larda satışa sunulabileceğine inanmasına yol açtı. Öyle ki, etkinlik günü böyle bir görüşme yapılması çok nadir görülen bir durum ve Apple normalde tanıttığı ürünleri Cuma günü satışa sunuyor.

Bloomberg'den Mark Gurman X'te Apple Store'lardaki bazı Apple ürünlerinin stoklarıyla ilgili bir haber yayınladı. Gurman, perakende satış noktalarında Apple Watch Ultra stoklarının az olduğunu hatta çoğu yerde hiç kalmadığını söyledi.

iPhone 15 Serisi Beklenenden Erken Satışa Sunulabilir

İkinci nesil Apple Watch Ultra'nın Salı günü düzenlenecek "Wonderlust" etkinliğinde Apple Watch Series 9 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Gurman, "saat kayışları, deri kılıflar, MagSafe cüzdanlar, iPhone 12, 13 miniler ve Pro modeller" için de stokların oldukça az kaldığını belirtti.

Salı günü Türkiye saati ile 20.00'da başlayacak olan etkinlikten sonra iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için ön siparişlerin 15 Eylül Cuma günü başlaması ve genel çıkış tarihinin 22 Eylül olması bekleniyor. Apple Watch Series 9 ve ikinci nesil Apple Watch Ultra da muhtemelen aynı zaman çizelgesini takip edecek.

Şimdilik herhangi bir sürpriz beklenmiyor olsa da bu son gelişme ön sipariş veya satışların erkene çekilebileceğini gösteriyor. Apple'ın "Wonderlust" etkinliğini canlı olarak takip etmek istiyorsanız aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz.

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