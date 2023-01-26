Apple Store'da Soygun: 100 Bin Dolarlık Cihaz Çalındı!

Apple'da dönem dönem gerçekleşen soygunlara bir yenisi daha eklendi. Teknoloji devinin bu kez ABD'deki bir mağazası soyuldu. Ohio bölgesinde gerçekleşen soygunda ise 100 bin dolarlık Apple ürününün çalındığı söyleniyor. Sabah saatlerinde gerçekleşen olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.

Bir grup hırsız, Ohio eyaletindeki Apple Store'a saldırdı. Beavercreek'te yer alan mağazaya giren grubun, 100 bin doların üzerinde ürün çaldığı açıklandı. Sabah 05:40 sularında meydana gelen olayda üç kişi olduğu ve kaçmayı başardıkları bilgisi de aktarıldı.

Mağazadan Neler Çalındı?

Beavercreek Polis Departmanı, çalınan cihazları takip etmek ve bulabilmek için GPS'ten faydalanmak istedi. Cihazların uyarı özelliklerini etkinleştirmeyi başaran ekipler, yol üzerine bırakılan cihazların büyük bir çoğunluğuna ulaştı.

Cihazların çoğunluğu bulunmuş olsa da suçu işleyenler hala yakalanamadı. Polis ekibi bölge kameralarını kontrol ederek hırsızları aramaya devam ediyor. Hem bölge halkı hem de turistler açısından popüler bir mağaza olan App Store'da, soygun sabah saatlerinde gerçekleştiği için maddi kayıp harici bir olay yaşanmadı.