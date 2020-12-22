Apple Araba Tanıtacak: Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Akıllı telefon üreticisi Apple, otomotiv sektörüne giriş yapıyor olabilir. Şirketin otomobil tanıtacağı bilgisi söyleniyor. Apple araba ne zaman tanıtacak? Apple araba tanıtım tarihi sızdırıldı. Gelin hep beraber Apple'ın arabası ile ilgili gelen detaylara yakından bakalım.

Apple Araba Ne Zaman Tanıtacak?

Economic Daily News'e göre Apple'ın çok gizli tuttuğu merakla beklenen otomobil projesi açıklanmasına bir yıldan az kaldı. Rapor, Apple Car üretiminin 2021'in ikinci çeyreğinde artacağını ve Apple'ın Eylül ayında bir açıklama yapmayı planladığını söylüyor.

İlk söylentiler, otomobilin tamamen elektrikli olacağını ve kendi kendine sürüş yeteneklerini içereceğini öne sürüyor. Diğer analistler, Apple Car için 2023-2025 zaman çizelgesinin çok daha gerçekçi olduğunu söylemekte. Henüz Apple tarafından resmi bir açıklama yok.

Apple Car, Eylül 2021'de tanıtılır ise dünyada çok büyük yankı uyandırabilir. Ancak pek olası görünmüyor. Araçların yolda kullanımı için çarpışma testi sertifikası başta olmak üzere pek çok sertifika ve yasal işlemler gerekiyor. Apple'ın bu sertifikaları almak için arabasını yollarda test etmesi gerekmekte. Apple Car henüz yollarda görülmedi ve araç tasarımı hakkında da bir sızıntı gelmedi. Bundan dolayı da araç Eylül 2021 yılında tanıtılmayabilir.

Diğer otomobil üreticileri, yüksek gizlilik seviyelerine sahipken bile piyasaya sürülmemiş araçlar için sızıntılar, piyasaya sürülmelerinden aylar önce ortaya çıkıyor. Bir aracın nakliyesinin son aşamalarında olsaydı, Apple'ın arabası için de benzer bir döngü beklenirdi.

Siz konu ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple otomotiv sektöründe başarı yakalabilir mi? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Apple Car Tasarımı Nasıl Olacak?

DigiTimes'ın iddiasına göre Apple Car modeli Tesla'ya benzeyecek bir otonom tasarıma sahip olacak, ancak bunun detayları paylaşılmadı. Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo daha önce Apple'ın otonom araç çiplerini TSMC'den alacağını tahmin etmişti. Kuo, Apple Car'ın 2023 ile 2025 arasında piyasaya çıkabileceğini savunuyordu.

Apple Car tasarımı ile alakalı herhangi bir görsel henüz sızdırılmış değil. Sızıntı gelir ise sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalarak güncel haberlere anında ulaşabilirsiniz.