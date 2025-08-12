Apple Watch Alacaklar Dikkat: Çok Yakında Pişman Olabilirsiniz

Apple, önümüzdeki ay gerçekleştireceği bir etkinlikte yeni iPhone 17 serisi ile karşımıza çıkacak. Şirketin o akşam tanıtacağı tek şey telefon olmayacak. Örneğin şirket Apple watch Series 11 isimli yeni akıllı saat modellerini tanıtacak. Ancak sızıntılar gösteriyor ki yeni Apple Watch SE 3 ve Apple Watch Ultra 3 de 9 Eylül'deki etkinlikte sahnede olacak.

Apple, 9 Eylül'de Üç farklı Akıllı Saat Modeli Tanıtacak

Apple her sene yeni iPhone'larla birlikte bir de akıllı saat tanıtıyor. Örneğin şirket, geçtiğimiz yıl iPhone 16 serisi ile aynı gün Apple Watch Series 10'u tanıttı. Bu nedenle bu yıl da iPhone 17 serisi ile Apple Watch Series 11'i görmek kimseyi şaşırtmayacak.

Ancak sızıntılar gösteriyor ki teknoloji devi bununla sınırlı kalmayacak ve Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 de 9 Eylül'de gerçekleşmesi beklenen etkinlikte tanıtılacak. Eğer siz de şu aralar yeni bir Apple Watch almak istiyorsanız bir ay daha beklemenizde fayda var. Örneğin 2. Nesil Apple Watch SE, Apple'ın resmi sitesinde 11 bin 499 TL'den hala satışta.

Ancak bu saat 2022'de çıktı ve sadece bir ay sonra Apple Watch SE 3 tanıtılırsa satıştan kaldırılacak. Siz de benzer bir fiyata daha yeni ve daha iyi bir ürün alma şansını kaçıracaksınız. Benzer bir durum 55 bin TL'den başlayan fiyatlarla satın alınan Apple Watch Ultra 2 için de geçerli.

Sadece bir ay bekleyerek yakın fiyatlara daha yeni teknolojilerle donatılmış bir ürün satın almanız mümkün. Eğer sızıntılar asılsız çıkarsa da tek zararınız yeni saatinizi bir ay daha geç olmak olacak. Peki Apple Watch Series 11, Watch SE 3 ve Watch Ultra 3'teki yenilikler neler?

Apple'ın Yeni Saatlerinde Neler Farklı Olacak?

Yeni Modellerde Beklenen Yenilikler** Apple Watch Series 11’in, daha güçlü S11 çipi ve MediaTek modem ile 5G desteği sunması bekleniyor. Ayrıca kan basıncı ölçme özelliği, daha parlak ve enerji verimli ekran ile geliştirilmiş pil ömrü öne çıkan yenilikler arasında.

Apple Watch Ultra 3’ün ise yeni çip, geniş açılı ve biraz daha büyük OLED ekran, uydu bağlantısı ve gelişmiş sağlık özellikleriyle gelmesi tahmin ediliyor. Uygun fiyatlı Apple Watch SE 3’ün de 5G ve bazı yeni sağlık özelliklerini getirebileceği konuşuluyor.