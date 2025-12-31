Apple Watch Sahipleri Dikkat: Bu Modellerin Servis Desteği Kısıtlı Olacak!

Teknoloji devi Apple, bir yandan yeni nesil cihazlarını tanıtmaya hazırlanırken diğer yandan da bir döneme damgasını vurmuş popüler ürünlerine veda etmeye devam ediyor. Son olarak destek sayfasını sessiz sedasız güncelleyen şirket, Intel döneminin son kalesi olan MacBook Air modeli ve sevilen Watch Series 5'leri "vintage" (klasik) ürünler listesine ekledi.

Peki bu listeye eklenen modelleri gelecekte neler bekliyor? Gelin Apple'ın fişini çektiği o ürünlerin akıbetine daha yakından bakalım!

Apple Watch Series 5 ve Çok Sayıda Ürün Kısıtlı Servis Desteği Sunulacak

Bilmeyenler için Apple, satıştan kaldırmasının üzerinden 5 yıldan fazla, 7 yıldan az geçen ürünleri "vintage" olarak sınıflandırıyor. Bu cihazlar yetkili servislerde parça stoku bulunduğu sürece tamir edilebiliyor. Başka bir deyişle ürünün yedek parçası elde yoksa kullanıcılar için yetkili servis kapıları ne yazık ki kapanmış oluyor.

Öte yandan satış sürecinin ardından 7 yılı deviren ürünler ise "obsolete" listesine dahil oluyor. Eski olarak nitelendirilen bu cihazlar için donanım hizmeti tamamen durduruluyor. Peki Apple son güncellemesinde hangi ürünlerini bu listelere dahil etti?

Sevilen Diğer Pek Çok Ürün de Vintage Listesine Eklendi

Watch Series 5 akıllı saat modellerinin yanı sıra Intel işlemcili son MacBook Air modelinin de vintage kategorisine dahil edildiğini belirtmiştik. Ancak listedeki yeni ürünler sadece bunlarla sınırlı değil. Şirket geçmişte satış rekorları kıran diğer pek çok ürünün de fişini çekti.

iPhone: iPhone 11 Pro iPhone 8 Plus 128 GB

Mac: Intel MacBook Air

iPad: iPad Air 3 (Wi-Fi + Hücresel)

Apple Watch Series 5: Alüminyum - 40mm ve 44mm Seramik - 40mm ve 44mm Hermes - 40mm ve 44mm Nike - 40mm ve 44mm Paslanmaz Çelik - 40mm ve 44mm Titanyum - 40mm ve 44mm



Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin kullandığınız cihazlardan biri bu listeye girdi m Yorumlarda buluşalım.