Samsung Yeni Katlanabilir Telefon Reklamında iPhone İle Dalga Geçti (Video)

Güney Koreli teknoloji devi Samsung uzun yıllardır Apple gibi rakiplerine göndermelerde bulunan mizahi ve alaycı bir reklam stratejisi izliyor. Firma, son dönemde özellikle iPhone 16'nın yeni özelliklerini ve iOS 26'nın yeniliklerini tiye alan eğlenceli reklamlar ve sosyal medya paylaşımları yayınlayarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Şirket şimdiyse Samsung Galaxy Z Fold 7 modeli için yayınladığı yeni bir reklam videosunda Apple'a meydan okudu. Videoda iPhone modellerinin aksine yeni katlanabilir telefonun herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan dik durabilmesi ve çoklu görevlerde zorlanmadan çalışabilmesi konu alınıyor. İşte detaylar!

Samsung, Bir Kedinin iPhone Kullanıcısına Zor Anlar Yaşattığı Anları Paylaştı

Yayınlanan son reklamda iPhone'unu bir destekle masada dik tutturup video izlemeye çalışan bir kullanıcı, kedisi tarafından düşürülen telefonuyla mücadele ediyor. Ardından bir Galaxy Z Fold 7 kullanıcısı, herhangi bir eşyaya ihtiyaç duymadan telefonunu dik bir şekilde masaya koyabiliyor. Üstelik cihazda iki farklı videonun aynı anda oynatıldığını da görüyoruz.

Reklamın en eğlenceli kısmı ise Galaxy Z Fold 7'nin üstün özellikleri karşısında videodaki kedinin bile şaşkınlığını gizleyememesi. Bu keyifli gönderme iPhone 17 serisinin yaklaşan lansmanı öncesinde Samsung'un, kullanıcılarına daha iyi bir seçeneğin halihazırda piyasada olduğunu hatırlatma çağrısı olarak görülüyor.

Samsung'un katlanabilir telefonlar ile ilgili bir önceki reklamında ise Galaxy Z Fold 7'nin yapay zeka özellikleri vurgulanmıştı. Reklamda, Apple Intelligence'a kıyasla Galaxy AI'ın çok daha gelişmiş ve güçlü özellikler sunduğu mizahi bir dille anlatılmıştı.

The all-new #GalaxyZFold7 is the purr-fect phone for those who want more. Do like @DylanEfron and Jake Shane and enjoy double the videos on double the screen. Can your phone do that? #GalaxyAI



Get yours here: https://t.co/I3fOJvDBYH pic.twitter.com/uMQDT3PoiF — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) August 27, 2025

