Apple, Yeni iPhone Modellerinde Lightning Girişini Kaldırabilir!

Apple 2021 yılında tanıtacağı iPhone modelleri ile bir devri kapatabilir. Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2021 yılında tanıtacağı iPhone modelleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Lightning Kablo Devri Bitebilir!

Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2021'de tanıtacağı iPhone modellerinde lightning portunun bulunmayacağını söyledi. Apple, uzun zamandır iPhone modellerinde Type-C bağlantı portunun bulunmaması nedeni ile eleştirilmekteydi ancak yeni iPhone modellerinde de Type-C bağlantı portu da bulunmayacak.

Apple'ın 2021 yılında tanıtacağı iPhone modellerinde sadece kablosuz şarj özelliğinin bulunacağını herhangi bir bağlantı portunun bulunmayacağı söylenmekte. Sızıntılar, Apple'ın 2021'de yalnızca en yüksek modeli için Lightning portunu kaldırabileceği yönünde. Apple yeni iPhone modelleri ile kullanıcıları şaşırtacak gibi görünüyor.

Kuo, Apple'ın 2020 yılında 5 yeni iPhone modeli tanıtacağını söyledi. Bu iPhone modellerinin bir tanesinin 6.7 inç, iki tanesinin 6.1 inç, bir tanesinin de 5.4 inçlik ekrana sahip olacağı konuşuluyor. Apple gelecek yıl ayrıca 4.7 inçlik iPhone 2 SE modelini de piyasaya sürebilir.

Kuo, resmi olmayan bir şekilde iPhone SE 2 Plus olarak adlandırılan 2021'de başka bir iPhone SE modelinin geleceğini öngördüğü söyledi. Apple'ın yeni iPhone modelleri hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.