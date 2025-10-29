Apple'ın Yeni AirPods Pro Modeli Ortaya Çıktı: Benzersiz Olacak!
Yeni nesil AirPods Pro'nun özellikleri sızdırıldı. İddialara göre yeni cihaz H3 çipine, kızılötesi kameralara ve yeni yapay zeka özelliklerine sahip olacak.
⚡ Önemli Bilgiler
- Yeni nesil AirPods Pro modelinin kilit özellikleri kısa bir süre önce ortaya çıktı.
- Yeni kablosuz kulaklık, H2 yerine daha iyi ses kalitesi ve daha düşük gecikme süresi sunan yeni nesil H3 çipinden güç alacak.
- Mini kızılötesi kameralarla birlikte geleceği söylenen cihazın el hareketlerini uzaktan analiz edebileceği ve yeni yapay zeka özelliklerini destekleyeceği bildiriliyor.
ABD merkezli teknoloji devi Apple, henüz geçtiğimiz ay kablosuz kulaklık ailesini merakla beklenen AirPods Pro 3 ile yeniledi. Ancak şirketin bu lansmanın hemen ardından odağını yeni AirPods Pro modeline verdiği bildiriliyor.
Sektörel kaynaklardan gelen son bilgiler yeni nesil AirPods Pro'nun bazı özelliklerini ortaya çıkardı. Yeni ses cihazı sahip olduğu özelliklerle serinin en benzersiz modellerinden biri olacak gibi görünüyor. İşte detaylar!
Yeni Nesil AirPods Pro Neler Sunacak?
Aktarılanlara göre Apple, yeni kablosuz kulaklık modeli için iki kilit özellik üzerinde çalışıyor. Bunlardan ilki şirketin geliştirmekte olduğu yeni H3 ses çipi. Söz konusu yonganın AirPods Pro 3'te yer alan H2 çipine kıyasla daha iyi bir ses kalitesi ve daha düşük bir ses gecikmesi sunacağı belirtiliyor.
Yeni kulaklıkta yer alması beklenen bir diğer özellik ise uzun bir süredir konuşulan kamera desteği. Söylentilere göre Apple, bu yeni cihazında mini kızılötesi kameralara yer verecek. Kulaklıkların bu kameralar sayesinde el hareketlerini otomatik olarak analiz edebileceği ve böylece kullanıcılar için uzaktan kontrol desteğini mümkün kılacağı belirtiliyor.
Kamera desteğinin ayrıca iPhone 15 serisi ile birlikte kullanıma sunulan Görsel Zeka'ya benzer şekilde yeni yapay zeka özelliklerinin kapılarını aralayabileceği söyleniyor. Bununla birlikte analistler yeni nesil AirPods Pro'nun bu tür özellikler sayesinde Apple Vision Pro ile çok daha gelişmiş bir entegrasyon sunacağını ifade ediyor.
AirPods Pro 4 ismini alması beklenen yeni kulaklığın tanıtım tarihi ise henüz tam olarak doğrulanmadı. Ancak güvenilir kaynaklardan gelen son bilgiler yeni cihazın 2026 yılında tanıtılacağını işaret ediyor. Gelişmeler için takipte kalın!