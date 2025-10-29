Apple'ın Yeni AirPods Pro Modeli Ortaya Çıktı: Benzersiz Olacak!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, henüz geçtiğimiz ay kablosuz kulaklık ailesini merakla beklenen AirPods Pro 3 ile yeniledi. Ancak şirketin bu lansmanın hemen ardından odağını yeni AirPods Pro modeline verdiği bildiriliyor.

Sektörel kaynaklardan gelen son bilgiler yeni nesil AirPods Pro'nun bazı özelliklerini ortaya çıkardı. Yeni ses cihazı sahip olduğu özelliklerle serinin en benzersiz modellerinden biri olacak gibi görünüyor. İşte detaylar!

Yeni Nesil AirPods Pro Neler Sunacak?

Aktarılanlara göre Apple, yeni kablosuz kulaklık modeli için iki kilit özellik üzerinde çalışıyor. Bunlardan ilki şirketin geliştirmekte olduğu yeni H3 ses çipi. Söz konusu yonganın AirPods Pro 3'te yer alan H2 çipine kıyasla daha iyi bir ses kalitesi ve daha düşük bir ses gecikmesi sunacağı belirtiliyor.

Yeni kulaklıkta yer alması beklenen bir diğer özellik ise uzun bir süredir konuşulan kamera desteği. Söylentilere göre Apple, bu yeni cihazında mini kızılötesi kameralara yer verecek. Kulaklıkların bu kameralar sayesinde el hareketlerini otomatik olarak analiz edebileceği ve böylece kullanıcılar için uzaktan kontrol desteğini mümkün kılacağı belirtiliyor.

Kamera desteğinin ayrıca iPhone 15 serisi ile birlikte kullanıma sunulan Görsel Zeka'ya benzer şekilde yeni yapay zeka özelliklerinin kapılarını aralayabileceği söyleniyor. Bununla birlikte analistler yeni nesil AirPods Pro'nun bu tür özellikler sayesinde Apple Vision Pro ile çok daha gelişmiş bir entegrasyon sunacağını ifade ediyor.

AirPods Pro 4 ismini alması beklenen yeni kulaklığın tanıtım tarihi ise henüz tam olarak doğrulanmadı. Ancak güvenilir kaynaklardan gelen son bilgiler yeni cihazın 2026 yılında tanıtılacağını işaret ediyor. Gelişmeler için takipte kalın!