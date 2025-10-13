Vivo'dan AirPods Pro 3'e Rakip Kulaklık: Şarjı Günlerce Gidiyor!

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Vivo, geçtiğimiz saatlerde herkesin dikkatini çeken büyük bir lansman etkinliğine imza attı. Şirket, merakla beklenen amiral gemisi telefonu Vivo X300 Pro ile birlikte Vivo Pad 5e isimli yeni tabletini resmen tanıttı.

Ünlü marka, bu ürünlerinin yanı sıra yeni akıllı saatleri ve kablosuz kulaklık modelleriyle de geceye damga vurdu. Firmanın Vivo TWS 5 ve TWS 5 Hi-Fi isimli kulaklıkları sahip olduğu üstün özellikleri ve bütçe dostu fiyatıyla şimdiden pek çok tüketicinin ilgisini çekmeyi başardı. İşte detaylar!

Vivo TWS 5 Serisi Özellikleri Neler?

Vivo TWS 5 ve Vivo TWS 5 Hi-Fi modelleri, temelde aynı donanımı paylaşsa da aralarındaki en önemli fark ses kodeklerinde ortaya çıkıyor. Standart model LDAC, AAC, SBC ve LC3 kodeklerini desteklerken, Hi-Fi versiyonunda bu listeye LHDC de ekleniyor.

Öte yandan her iki kulaklık da DeepX 4.0 stereo ses ve Hi-Res Audio sertifikasına sahip 11mm sürücüleri bünyesinde barındırıyor. Cihazlar ayrıca, sahip oldukları üç mikrofonlu ses kurulumu ve yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliği sayesinde oldukça net bir konuşma deneyimi sunuyor.

Vivo'nun açıklamasına göre, TWS 5 serisi 60 desibele kadar etkili bir aktif gürültü engelleme (ANC) performansı ve 28 desibellik bir ortalama gürültü azaltma derinliği sağlıyor. Bluetooth 5.4 teknolojisiyle 10 metreye kadar kablosuz menzil sağlayan kulaklıklar özellikle oyuncular için 42ms gibi düşük bir gecikme süresi vadediyor.

Vivo TWS 5 serisinin en dikkat çekici özelliği sahip olduğu uzun pil ömrü. Tam şarjla kulaklıkların kendisi 12 saate kadar kesintisiz kullanım sunarken şarj kutusuyla birlikte bu süre 48 saate kadar uzuyor. Aynı zamanda, AirPods Pro 3'e benzer şekilde Çince, İngilizce, Korece ve Fransızca gibi dilleri destekleyen canlı çeviri özelliği de yeni cihazlarda mevcut.

Vivo TWS 5 Modellerinin Fiyatları

Dokunmatik kontroller, 16Hz-48kHz frekans tepkisi ve çoklu nokta bağlantısı ve IP54 dayanıklılık sertifikası gibi ek özelliklerle gelen yeni ses cihazların fiyatları da oldukça rekabetçi. Standart Vivo TWS 5 modeli yaklaşık 56 dolara satışa sunulurken daha gelişmiş olan Hi-Fi versiyonu yaklaşık 70 dolarlık bir fiyat etiketiyle alıcı bulacak.

Çin pazarı için belirlenen bu fiyatlar, üst düzey özelliklere sahip olan TWS 5 serisini tüketiciler için daha da cazip hale getiriyor. Öte yandan yeni modellerin Türkiye gibi diğer bölgelere satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

Peki siz Vivo'nun yeni kablosuz kulaklıkları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.