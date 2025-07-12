Apple'ın Yapay Zekâsı, Diğerlerinde Olmayan Bir Özelliğe Sahip

Uzun süredir Apple Intelligence aracılığıyla rakiplerine yetişmeye çalışan teknoloji devi Apple, yapay zekâ konusunda diğerlerinden farklı olduğunu yayımladığı bir çevre raporunda kanıtladı. Daha önceki haberimizde ChatGPT'nin günlük kullanımıyla Türkiye'de boş baraj kalmayacağını bildirmiştik.

Tek bir promptun, hatta basit bir "teşekkür ederim" cümlesinin bile yapay zekâ araçlarının aşırı su ve elektrik tüketmesine sebep olduğu bir gerçek. Hatta OpenAI CEO'su Sam Altman, "Yapay zekâya teşekkür etmenin faturası bize ağır geliyor." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Apple, diğer şirketlere nazaran, geleceğe dair daha umutlu bir tablo çiziyor. Zira, yapay zekâ altyapısını baştan sona çevreci bir anlayışla tasarladı.

Apple Intelligence Yenilenebilir Enerjiyle Çalışıyor

iOS 26 güncellemesinden sonra ChatGPT entegrasyonu, canlı çeviri, görselden ürün tanıma gibi özelliklere kavuşan Apple Intelligence, halen rakiplerinin gerisinde kalıyor olsa da sürdürülebilirlik konusunda oldukça olumlu bir tablo çiziyor. Yayımlanan çevre raporuna göre Apple, üçüncü taraf bulut sağlayıcılarının kullanıldığı durumlarda bile kendi işlem yükü için kullanılan tüm elektriği temiz enerji kaynaklarıyla eşleştiriyor.

Raporda şu ifadeler yer alıyor:

Apple Intelligence, çevresel etkileri en aza indirecek şekilde geliştirildi. Bir kullanıcı işlem talep ettiğinde, sistem öncelikle bu işlemi cihaz içinde gerçekleştirmeye çalışır. Eğer daha fazla işlem gücüne ihtiyaç duyulursa, yalnızca gerekli veriler, %100 yenilenebilir enerjiyle çalışan Apple veri merkezlerinde yer alan Private Cloud Compute sistemine yönlendirilir. Bu süreçte veriler saklanmaz ve Apple tarafından erişilemez.

Yapay Zekâ Destekli Siri Beklendiği Gibi Gitmedi

2030'a kadar karbon nötr bir şirket olmayı hedefleyen Apple'ın sürdürülebilirlik politikasını benimsemesi, yapay zekâ araçlarının yükselerek zaten sınırlı olan kaynakları tükettiği şu dönemlerde oldukça umut verici olsa da; "Apple Intelligence kesinlikle Apple ama asla zeki değil" tarzı cümleler, sosyal medyada çok sık denk gelebileceğiniz yorumlar. Samsung gibi rakipleri, yapay zekânın tüm nimetlerinden faydalanarak piyasaya sürdüğü Galaxy Z Fold 7 serisinin ekmeğini yiyor ve gelecek sene gelişmiş Galaxy AI özelliklerini para karşılığında ayrı şekilde sunacak kadar bileğine güveniyor.

Apple ise daha akıllı Siri'yi hâlâ hayata geçiremedi. Örneğin Siri'den zamanlayıcı kullanarak bir görev girişi yapmasını isterseniz Siri bunu nasıl yapacağınızı anlatıyor, aksiyonu kendisi almıyor. Eğer yarışa gerçekten dahil olmak istiyorsa, yıllardır mücadele ettiği Siri'yi en kısa zamanda toparlamak zorunda. Ancak Siri tamamen baştan yazılmadıktan sonra bu ihtimalin de çok düşük, hatta imkansız olduğunu söylemek gerekiyor.