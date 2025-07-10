Samsung Kullanmak İçin Ücret Ödemeye Başlayacağımız Tarih Belli Oldu

Geçtiğimiz gün Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılan Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7, Galaxy AI özellikleriyle dikkat çekmişti. Yakın zamanda çıkan söylentiler, yapay zekâ özelliklerinin ücretli sunulacağını gösteriyordu. Lansmanda açıklama yapan Samsung yetkilileri, Galaxy AI özelliklerinin şimdilik ücretsiz kalacağını söyledi ve bunu yaparken ücretli olacağına dair haberleri yalanlamadı.

Temsilciler tarafından yapılan açıklamada özelliklerin şu an varsayılan olarak sunulduğu belirtildi. Cümlede "varsayılan" kelimesi geçtiği için kullanıcılar bu duruma şüpheli yaklaşıyor.

Galaxy AI Hizmetleri Ne Zaman Ücretli Olacak?

Samsung yetkililerinin "şimdilik" demesi, yakında bu özelliklerin ücret karşılığında sunulacağına işaret ediyor. Dolayısıyla 2026 itibarıyla bazı Galaxy AI hizmetlerinin, özellikle bulut destekli veya yüksek işlem gücü gerektiren çözümlerin, ücretli hale getirilmesi olasılığına yavaştan hazırlanmak gerekiyor.

AI özellikleri şu an varsayılan olarak ekleniyor. Bunların gelecekte ücretsiz kalması ve yerlerine daha gelişmiş, varsayılan olarak yüklenmeyecek özelliklerin ücretli abonelere sunulacağı düşünülüyor.

Galaxy AI şu an üretken fotoğraf düzenleme ve eş zamanlı çeviri yapma gibi araçları kapsıyor. Hem katlanabilir Samsung modelleri, hem de Galaxy Watch 8 serisindeki Galaxy AI özellikleri bu senenin sonuna kadar ücretsiz olacak. Ancak 2026 itibarıyla daha gelişmiş özelliklerin ücret karşılığında sunulacağına kesin gözüyle bakabiliriz.