Apple, "Yükseltme Nedenleri" Aracını Kullanıma Açtı: Kullanıcılara Neler Sunuyor?

Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede Apple fiyatlarına gelen zam, kullanıcıların yeni modele geçiş yapmasını veya ilk defa iPhone alacak kişileri oldukça zorluyor. Apple, fiyatları göz ardı ederek neden yeni bir iPhone alınmalı veya geçiş yapılmalı diye düşünen kullanıcılar için web sitesinde yeni bir sayfa açtı.

Bu sayfadaki temel amaç kullanıcıları satın alma aşamasında bilgilendirmek ve akıllarındaki soru işaretlerini cevaplamak. Bu sayfada iPhone'lar başta olmak üzere diğer ürünlerin de karşılaştırmalarını yaparak teknik özellikler arasındaki farkı daha net görmek mümkün hale geliyor.

Apple "Yükseltme Nedenleri" Aracını Kullanıma Sundu

Kullanıcılar daha önce de zaten iPhone modelleri arasındaki farklılıkları site üzerinde görebiliyordu. Ancak yeni bir iPhone'a geçmek isteyen kişiler için açılan "Yükseltme Nedenleri" sayfası daha detaylı bir şekilde kullanıcıları bilgilendiriyor.

Yükseltme Nedenleri sayfasına giriş yapıldığında otomatik olarak iPhone 11 ve iPhone 15 arasında yapılan bir karşılaştırma ekranı açılıyor. Bu da şirketin iPhone 11 kullanıcılarının artık yeni bir modele geçmesini teşvik etmeye çalıştığını bizlere gösteriyor.

iPhone 11 kullanıcıları bu karşılaştırma ekranında tüm teknik detaylar başta olmak üzere iPhone 15'in kamera özelliklerinin, çözünürlüklerinin, renk ve donanımın daha yüksek seviyede olduğunu görüntüleyebiliyor.

Apple'ın "Yükseltme Nedenleri" sayfasını kurmasının bir diğer temel nedenlerinden birisinin de bu sene çıkacak olan iPhone 16 serisininden önce kullanıcıların yeni iPhone modellerine geçişinde artış yaşanmasını sağlamak olduğu söylenebilir.