Türkçe Strateji Oyunu Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Bir imparatorluk kurduğunuz, diplomasi yaptığınız ve hatta savaştığınız strateji oyunlarını oynamayı seviyor musunuz? Öyleyse sadece çok kısa süreliğine geçerli olan yeni fırsatı kaçırmamanızda fayda var. En kapsamlı oynanışlardan birini sunan Ara History Untold'un Anniversary sürümü ücretsiz olarak sunulmaya başlandı.

Ara History Untold: Anniversary Edition Ücretsiz Oldu

Ara History Untold'un Anniversary, Steam'de 1 Aralık saat 10.00'a kadar ücretsiz hâle getirildi. Belirtilen tarihe kadar hiçbir sınırlamada olmadan oyunu ücretsiz olarak deneyebilir ve en nihayetinde beğenip beğenmemenize de bağlı olarak oyunu satın alabilir ya da bir sonraki oyuna geçebilirsiniz.

Bu arada oyunun Anniversary sürümü için yine sınırlı bir süreliğine devam eden bir kampanya bulunuyor. Bu kampanya sayesinde özel sürüme yüzde 50 indirim uygulandı ve fiyatı 34.99 dolardan (bin 488 TL) 17.49 dolara (743 TL) düştü. Oyunu denedikten sonra size sunduklarından memnun kalırsanız indirimden de yararlanabilirsiniz.

Ara History Untold Fragmanı

Ara History Untold Nasıl Bir Oyun?

En iyi strateji oyunları arasında yer alan Ara History Untold, sıra tabanlı strateji türünü gerçek zamanlı bir yaklaşımla ele alır. Siz hareketleri belirlerken karakterler de aynı anda hareket eder. Oxide Games tarafından geliştirilen bu oyunda insanlık tarihinin dilediğiniz herhangi bir döneminde kendi ulusunuzu yönetebiliyorsunuz.

Şehir kurma gibi birçok önemli mekanikle çok kapsamlı ve tatmin edici bir oynanış sunar. Diplomasi, ticaret, savaş ve keşif gibi klasik 4X (keşfet, yayıl, sömür, yok et) mekanikleri mevcut olan oyunun haritası da oldukça detaylı bir şekilde ele alınır. Sid Meier's Civilization 7 tarzı oyunları seven ancak daha yenilikçi bir şeyler arayanlar, bu oyunu oynamaktan da keyif alacaktır.

Ara History Untold Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (20H1) ya da üstü

Windows 10 (20H1) ya da üstü İşlemci: AMD Ryzen 5 2400G / Intel i5-5300U

AMD Ryzen 5 2400G / Intel i5-5300U RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 480 / Nvidia GeForce GTX 970

AMD Radeon RX 480 / Nvidia GeForce GTX 970 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Kullanılabilir Depolama Alanı: 50 GB

Ara History Untold Önerilen Sistem Gereksinimleri