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  4. Aralarında Ayda Kutay'ın da Olduğu Sosyal Medya Çetesi Çökertildi!

Aralarında Ayda Kutay'ın da Olduğu Sosyal Medya Çetesi Çökertildi!

Aralarında Ayda Kutay'ın da Olduğu Sosyal Medya Çetesi Çökertildi
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Sosyal Medya
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Ünlü sanatçıları Fishing (olta) yöntemiyle dolandıran ve sosyal medya hesaplarını ele geçiren 'Ducky Layne' çetesi çökertildi. 50'yi aşkın ünlü isme şantaj yapan çetenin 14 üyesi çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevinin yolunu tuttu.

Geçtiğimiz haftalarda siber polislerin operasyonuyla ortaya çıkartılan çete, Fishing (olta) denilen bir yöntem kullanarak, ünlülerin sosyal medya hesaplarını çalarak şantaj ve tehditle para kopartıyordu. Hatta, çetenin, kadın üyelerinin Aleyna Tilki’ye benzerlikten faydalanarak şarkıcının hesabını kapattırdığı belirlendi.

Polis, çete üyelerinin sorgusunda oldukça ilginç bilgilere ulaştı. Çetenin, sipariş üzerine ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını ele geçirdikleri belirlendi. Grubun lideri Gökyar Ş.’nin profili, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi.

Sahte kimlik, sahte işyeri belgeleri, suçta kullanılmak üzere açık telefon hattı, oltalama yöntemiyle web sitesi temin eden Gökyar Ş.’nin hackerlara, hedef aldığı sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi talimatı verdiği tespit edildi. Çetenin mağdur kişilerin mahrem fotoğraflarını sosyal medyadan servis edeceği tehdidinde bulunarak para istediği öğrenildi.

Berk Oktay, Balçiçek İlter, Gamze Özçelik, Neslişah Alkoçlar, Seda Akgül, Seren Serengil ve Tamer Karadağlı başta olmak üzere birçok ünlü ismin mail adresleri ile sosyal medya hesaplarını ele geçirip şantajla para istedikleri belirlenen hacker çetesinin 6 bin kişinin hesabını ele geçirdiği ve Nusr-Et'in sahibi Nusret Gökçe'nin sosyal medya hesabını hacklerken yakalandığı ortaya çıktı.

Çete üyesi Bahar Çelebi’nin 500 bin civarında sosyal medya takipçisi olduğu ve sosyal medyanın fenomen isimlerinden olduğu öğrenildi. Yine çete üyesi Ayda Kutay’ın da binlerce takipçisi bulunan bir sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı. 'Ducky Layne' çetesinin 6 YouTuber ile Aleyna Tilkin’nin de sosyal medya hesaplarını kapattırdığı belirlendi.

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