Sosyal Medya’da ‘Mavi Tık’ Dolandırıcılığı Yapan Çete Çökertildi

Sosyal medyada kullanıcılara, “Mavi tik başvurunuz onaylandı” veya “Hesabınızda şüpheli hareket gözlendi” gibi mesajlar atarak, gizli bilgileri ele geçiren çete çökertildi. Birçok ünlü ismi de dolandıran hacker çetesinin 18-25 yaş aralığında olduğu belirlendi.

Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını hedef alan hackerlar, fishing (olta) denilen yöntemle ele geçiren çete, sonunda çökertildi.

Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çoğu ünlü isimlerden oluşan kişilerin ‘sosyal medya hesaplarının çalınarak tehdit edildikleri’ şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Yaşları 18-25 aralığında olan çetenin, özellikle sosyal medyada takipçisi çok olan ünlüleri hedef aldığı ortaya çıktı. Çetenin sosyal medyada, “Mavi tik başvurunuz onaylandı” veya “Hesabınızda şüpheli hareket gözlendi” şeklinde mesajlar göndererek kullanıcı ad ve şifrelerini kolayca ele geçirdiği anlaşıldı.

Çete üyelerinin ünlülerin mail, sosyal medya şifrelerini ve cep telefonu numaralarını ele geçirip buradan elde ettiği özel mesaj ve fotoğrafları kullanarak şantaj yaptığı saptandı.

Ünlülerden fidye bedeli olarak bin ila 5 bin TL arasında para isteyen bilgisayar korsanları, gönderilmemesi halinde mesaj ve fotoğrafları sosyal medyadan yayınlayacakları tehdidinde bulunmuş. Hacker çetesinin dolandırdığı isimler arasında; Tamer Karadağlı, Gamze Özçelik ve Seda Akgül gibi ünlü isimler de bulunuyor.

Ayrıca, çete üyelerinin çaldıkları hesap bilgilerini başka çete üyelerine devrettiği, onların da aynı kişileri tehdit ederek para aldıkları da tespit edildi.

Sosyal Medya Uzmanları Uyarmıştı

Sosyal medya uzmanları, geçtiğimiz aylarda kullanıcıları ‘mavi tik’ tuzağına karşı uyarmışlardı.

Sahte hesapların önüne geçmek için uygulamaya konulan mavi tik rozetinin son zamanlarda bilgisayar korsanları tarafından kullanılan bir silah olduğunu belirten uzmanlar, kullanıcıların bu tuzağa düşmemeleri gerektiğini ifade etmişlerdi.

Sosyal medya uzmanları, mavi tik rozeti almak isteyen kullanıcılara bu doğrultuda atılan önceden programlanmış mesajlar yoluyla virüs içerikli bir bağlantı gönderildiğini, bu bağlantıya tıklayan kullanıcıların tabiri caizse oltaya gelmiş olduğunu söylemişlerdi.