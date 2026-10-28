Black Flag Resynced’in Son Büyük Güncellemesi New Game+ Getiriyor

Ubisoft, Assassin's Creed Black Flag Resynced için oyunun son büyük içerik güncellemesi olarak tanımladığı 1.0.8 sürümünün yama notlarını yayımladı. 27 Ekim 2026'da Türkiye saatiyle 17.00'de tüm platformlarda yayına girecek güncelleme, oyuncuların Temmuz 2026'dan beri beklediği New Game+ modunu ve yeni Nightmare zorluğunu getiriyor.

New Game+ Modunda Hangi İlerlemeler Korunuyor?

Oyunun yönetmeni Richard Knight, New Game+ üzerinde çalıştıklarını 17 Temmuz 2026'da açıklamış ve özelliğin yapılacaklar listesinin başında olduğunu söylemişti. Assassin's Creed'in resmi X hesabı da 22 Ekim 2026'da modun bir sonraki hafta geleceğini duyurdu. Ubisoft Singapore'un geliştirdiği yeniden yapımda New Game+, hikâyeyi baştan başlatırken Edward'ın kazandıklarının büyük bölümünü yeni tura aktarıyor.

Ubisoft'un yama notlarına göre oyun, Edward'ın aletlerini, yükseltmelerini, açtığı silahları ve süs eşyalarını (trinket), açılmış kıyafetleri, sığınak ilerlemesini ve sanat koleksiyonunu yeni tura aktarıyor. Envanterdeki para, malzeme ve ticari mallar da yeni tura geçiyor, görevle ilgili eşyalar envanterde kalmıyor. Buna karşılık hikâye, aktif görevler, harita keşfi ve bölgelerdeki ilerleme sıfırdan başlıyor.

Jackdaw'ın yükseltmeleri, açılmış subay yetenekleri, evcil hayvanlar ve Kenway filosundaki bütün gemiler de yeni tura geçiyor. Subaylar gemide bulunmadığı için oyuncunun onları yeniden toplaması gerekiyor; harita sisi sıfırlandığından kaleleri de yeniden ele geçirmek gerekiyor. Yama notlarına göre hazine haritalarını da kapsayan Codex öğeleri ve mağazadan satın alınan öğeler de korunuyor. Ubisoft News'teki tanıtım yazısı ise oyuncunun Jackdaw ve sığınak yükseltmelerine hikâye ilerledikçe yeniden eriştiğini belirtiyor.

New Game+ Kaç Kez Oynanabiliyor?

Oyuncular New Game+ turunu en fazla 5 kez üst üste başlatabiliyor ve her turda zorluk artıyor. Yeni turlarda elit askerler daha sık karşınıza çıkıyor, denizlerde de en üst seviye gemiler devriye geziyor. Oyuncular bu turlarda Escudos adlı yeni bir para birimi kazanıyor; bunun için meydan okumaları tamamlamak ve daha önce açtıkları sandıkları yeniden yağmalamak gerekiyor.

General Store'da Reales'i Escudos'a çevirmek de mümkün. Escudos ile New Game+'a özel yeni kıyafet ve eşyalar alınabiliyor, Reales ile satın alınan eşyaların fiyatı değişmiyor. Ubisoft, güncellemeyle gelen yeni kıyafetlerin, evcil hayvan görünümlerinin, süs eşyalarının ve yelken ile tayfa özelleştirmelerinin keşif, New Game+ turları, etkinlikler ve gizli meydan okumalarla kazanılacağını belirtiyor.

Nightmare Zorluğu Neleri Değiştiriyor?

Nightmare (Kâbus) zorluğunda düşmanların kara çatışmalarında verdiği hasar 1,8 katına çıkıyor ve savuşturma (parry) zamanlaması daha dar bir aralığa iniyor. Düşman saldırılarından önce beliren beyaz parlama uyarısı kalkıyor, menzilli düşmanlar daha sık ateş ediyor. Tek atışta ölüm koruması da kapanıyor; can doluyken bile tek bir kurşun ya da patlama Edward'ı öldürebiliyor.

Gizlilikte düşmanlar Edward'ı çok daha kısa sürede fark ediyor ve onu daha uzun süre arıyor. Edward yürüyüş hızının üzerinde hareket ettiğinde düşmanlar onu duyabiliyor. Ubisoft'un yama notlarına göre yüksek bir noktada gizli kalmak için düşmandan en az 6 metre yukarıda olmak gerekiyor, bu mesafe önceki zorluklarda 4 metreydi.

Denizde gemilerin aldığı bütün hasarlar artıyor. Su altında köpekbalıkları daha çok hasar veriyor, deniz kestanesi ve denizanasının hasarı 2 katına çıkıyor, oksijen de daha hızlı bitiyor. Tanıtım yazısına göre oyuncular Nightmare'i hikâyedeki ilerlemelerinden bağımsız olarak açabiliyor; çatışma, gizlilik, deniz ve etkinlik zorluğunu da ayrı ayrı seçebiliyor.

Güncellemede Başka Neler Var?

Güncelleme 2013'te çıkan Assassin's Creed IV: Black Flag'deki gizli bıçak (Hidden Blade), silahsız, tek kılıç ve tabancalı kılıçla yapılan takedown (etkisiz hale getirme) animasyonlarını geri getiriyor. Ubisoft'a göre bu animasyonlar oyun sırasında rastgele çıkıyor ve oyuncu bunları seçemiyor. Yama notlarında Hidden Blade'i seçilebilir bir silaha çeviren bir değişiklik bulunmuyor; geliştiricilerin Mayıs 2026'da Hidden Blade'in seçilebilir silah olmayacağını söylemesi tepki çekmişti.

Ubisoft haritaya ipucu vermeden yeni sandıklar gizledi ve bunların bir kısmına topluluğun istediği özel ödülleri koydu, tanıtım yazısında sandık sayısını 6 olarak verdi. Güncelleme ayrıca sunucu bağlantısı koptuğunda oyunun çevrim dışı modda açılamaması, tavernadaki masa oyunlarında yaşanan donma ve onarılan Jackdaw'ın hasarlı görünmesi gibi hataları da gideriyor.

Ubisoft'un verdiği indirme boyutları Xbox Series X|S'te 15,5 GB, PS5'te 4,5 GB, PC'de 4,3 GB ve Steam'de 2,1 GB. Şirket resmi metinlerinde güncelleme için ek ücret ya da paket şartı belirtmiyor. Ubisoft bu sürümden sonra oyuna kalite odaklı küçük güncellemeler getireceğini söylüyor.

Black Flag Resynced Türkiye'de Kaça Satılıyor?

9 Temmuz 2026'da PS5, Xbox Series X|S ve PC için çıkan Assassin's Creed Black Flag Resynced, 2013 tarihli oyunun yeniden yapımı. Assassin's Creed'in resmi X hesabı ertesi gün oyunun 2 milyon kopyayı geçtiğini duyurmuştu. Ubisoft ilk haftadaki satışın 3 milyonu aştığını 17 Temmuz 2026'da açıkladı, ilk 14 günde ulaşılan 3,5 milyon kopyayı da çeyrek raporuna yazdı. Bu rakamdan sonraki satış verisi açıklanmadı.

Oyun Ubisoft Store Türkiye'de Standart sürüm için 2.199 TL, Deluxe Edition için 2.549 TL'den satılıyor. PlayStation Store Türkiye'de PS5 sürümünün fiyatı Standard Edition için 2.579 TL, Deluxe için 2.999 TL. Steam Türkiye'de 47,99 ve 55,99 dolar olan fiyatlar, Merkez Bankası'nın 26 Ekim 2026 tarihli dolar kuruyla 2 bin 388 TL ve 2 bin 786 TL'ye denk geliyor.

Steam ve PlayStation Store'daki dil listelerine göre oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor; PS5 sürümü Türkçe ekran dili ya da seslendirme sunmuyor. Ubisoft 1.0.8 yama notlarında da yeni bir dil desteği duyurmuyor.

Editörün Yorumu

New Game+ turlarında artan zorluk ve o turlara özel Escudos, oyunu bitirip kenara koyanlara geri dönmek için somut bir sebep sunuyor bence. Ama 5 tur boyunca aynı hikâyeyi Türkçe dil desteği olmadan baştan izlemek herkese cazip gelmeyebilir. Ubisoft'un bu sürümü son büyük içerik güncellemesi olarak tanımlaması, oyuncuların istediği görev tekrarı seçeneğine ve Freedom Cry'a dair beklentiyi de zayıflatıyor.