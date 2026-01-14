Ubisoft'tan Popüler Oyuna Yapılan Sınıflandırma Şaşırttı

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım ile güncel Assassin's Creed oyunu, Assassin's Creed Shadows ve Assassin's Creed Mirage, AAAA olarak değerlendirildiler. Bu, Ubisoft tarafından ortaya atılan yeni bir kavram değil ama halen tartışma konusu olduğu bir gerçek diyebiliriz. Detaylar haberimizde sizi bekliyor

Ubisoft'tan Assassin's Creed Shadows İçin Yapılan Sınıflandırma Tartışma Yarattı

Fransız yayıncı, oyun sektöründe yaptığı sürpriz çıkışlar ile pek çok kez gündeme gelmiş, çoğu zaman da alay konusu olmuştu. Mesela bunlardan en kayda değer olanı, yedi yıllık geliştirilme sürecinin ardından çıkışı ile hayal kırıklığı yaratan, ama AAAA oyun olarak nitelendirilen Skull and Bones olmuştu. görünüşe göre bu sınıflandırmadan henüz vaz geçilmiş değil. Çünkü, Assassin's Creed Shadows ve Assassin's Creed Mirage da bu kategoriye dahil edildi.

Söz konusu bu durum, bir Ubisoft üreticisi olan Krasimira Yakovlieva tarafından LinkedIn hesabındaki Hakkında kısmında yer verilen bilgi ile ortaya çıktı. Her ne kadar bu ifadeler daha sonradan değiştirilmiş olsa da öncesinde hızla sosyal medya üzerinde yayılması ile büyük tepki çekti.

Assassin's Creed Mirage and Assassin's Creed Shadows are AAAA games pic.twitter.com/cUkvSuip1Y — Timur222 (@bogorad222) January 12, 2026

Diğer yandan bu AAAA kavramı ile neye işaret edildiği de büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi büyük bütçeli ve iddialı yapımlar AAA olarak nitelendiriliyor. Bu açıdan bakıldığında, fazladan bir 'A' eklemenin gizemi çözülebilmiş değil. Dahası ise böylesi bir kavramın beklentileri durduk yere altından kalkılamayacak kadar yükselttiğini ve serinin devam oyunları ile bağlantılı olarak, geliştirici ekipler üzerinde gereksiz bir baskı artışına neden olduğu da düşünülüyor.

Kimi kullanıcılar ise bunun sadece Fransız yayıncıya özel olduğunu ve belli başlı projeleri diğerlerinden ayırmak için kullanılan bir tanımlama olduğunu düşünüyor. Ancak işin gerçeği şu ki Assassin's Creed Shadows, gördüğü ilgi ve satış başarısı ile seri için fark yarattı. Bu da AAAA kavramının gelecekte daha sık karşımıza çıkacağı anlamına geliyor olabilir.