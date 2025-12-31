Teknoloji Devi Açıkladı: "Bilgisayar Fiyatlarını Artıracağız!"

Teknoloji dünyasında son aylarda yaşanan donanım tedariği sıkıntıları ne yazık ki son kullanıcıya fiyat artışı olarak yansımaya başladı. PC pazarında bir süredir devam eden DRAM kıtlığı üreticilerin maliyet hesaplarını altüst etmiş durumda.

Son olarak Tayvan merkezli teknoloji devi ASUS'tan üzücü bir haber geldi. Şirket, artan maliyetler ve parça tedarikinde yaşanan zorluklar nedeniyle ürün fiyatlarında güncellemeye gideceğini doğruladı. Markanın yaptığı açıklamaya göre eğer yakın zamanda yeni bir bilgisayar almayı planlıyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var. İşte detaylar!

ASUS Yakında Bilgisayar Fiyatlarına Zam Yapacak

Yapılan açıklamaya göre ASUS, 5 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı ürün gruplarında fiyat artışına gidecek. Şirket bu kararın arkasındaki temel nedenin yapay zeka sektörü nedeniyle tüm dünyada hissedilen DRAM krizi olduğunu belirtiyor.

Öte yandan ASUS, henüz hangi modellere ne oranda zam yapılacağını net olarak açıklamadı. Ancak özellikle fazla RAM belleğine ihtiyaç duyan üst seviye dizüstü bilgisayarların ve oyuncu bilgisayarlarının bu artıştan en çok etkilenen ürünler olması bekleniyor.

Bildiğiniz üzere bellek üreticileri üretim kapasitelerinin büyük bir kısmını yüksek kârlılık getiren yapay zeka müşterilerine ayırmış durumda. Bu da dizüstü bilgisayar gibi tüketici elektroniği ürünleri için ayrılan bellek arzının kısıtlanmasına ve donanım fiyatlarının artmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan kriz nedeniyle ASUS'un kendi çip fabrikasını kuracağı da iddia edilmişti. Ancak şirket kısa bir süre önce yaptığı açıklamada bu iddiaları yalandı ve yeni üretim tesisleri inşa etmek yerine mevcut tedarikçileriyle olan ilişkilerini güçlendirmeye odaklanacağını da duyurdu.

Kriz 2027'ye Kadar Sürebilir

ASUS Eş CEO'su Samson Hu, yaptığı açıklamada DRAM ve depolama birimi pazarındaki sıkışıklığın 2026'nın ilk yarısından önce rahatlamayacağını ifade etti. Yetkililere göre fiyatların kısa vadede düşmesi pek olası görünmüyor. Öte yandan bu durum sadece ASUS'a özgü değil. Hatırlayacağınız üzere Dell de geçtiğimiz günlerde ticari dizüstü bilgisayar serisinde yüzde 10 ila 30 oranında fiyat artışına gitmişti.

IDC tarafından yayınlanan yeni bir rapor ise tablonun daha da karamsar olabileceğini gösteriyor. Rapora göre DRAM kıtlığı 2027 yılına kadar devam edebilir. Bu durumun 2026 yılında PC sevkiyatlarında yaklaşık yüzde 8,9'luk bir düşüşe neden olacağı tahmin ediliyor. Benzer şekilde diğer araştırmalar da sorunun çözülmemesi halinde pazarın yüzde 10 oranında küçülebileceği uyarısında bulunuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.