ASUS Çip Üretimine mi Başlıyor? Şirketten Açıklama Geldi!

Bilgisayar donanımı denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan ASUS, 1989 yılından bu yana daha çok tüketici elektroniği tarafındaki ürünleriyle biliniyor. Ancak son günlerde teknoloji kulislerinde dolaşan bir iddia şirketin strateji değiştirebileceği göstermişti.

Ortaya atılan söylentiler, ASUS'un özellikle yapay zeka sektöründeki patlamayla birlikte artan donanım talebini karşılamak için kendi hafıza çiplerini üreteceğini işaret ediyordu. Şirket cephesinden bu iddialara yanıt gecikmedi. İşte detaylar!

ASUS Çip Üretimi İddialarını Yalanladı

Sektör kaynaklarından gelen iddialara göre ASUS, 2026 yılında kendi üretim tesisini kurarak DRAM pazarına doğrudan giriş yapmayı planlıyordu. Hatta şirketin önümüzdeki yılın ikinci çeyreğine kadar gerekli tesisleri ve uzmanlığı bünyesine katacağı da konuşuluyordu. Analistler bu hamlenin donanım pazarında yaşanan darboğaza karşı bir çözüm olarak görüyordu.

Ancak Tayvan medyasına konuşan ASUS yetkilileri bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Şirket büyük teknoloji firmalarından ve yapay zeka girişimlerinden gelen yoğun talebin farkında olduklarını, ancak yeni bellek fabrikası kurmak gibi bir yatırım planlarının bulunmadığını açıkladı.

Şirketin DRAM Krizine Karşı Planı ne?

Peki ASUS artan talep ve çip krizi riskine karşı nasıl bir yol izleyecek? Yapılan açıklamalara göre Tayvan merkezli teknoloji devi macera aramak yerine bildiği yoldan şaşmayacak. Bu bağlamda şirketin üretim tesislerine milyarlarca dolar harcamak yerine mevcut bellek tedarikçileriyle olan iş birliklerini genişletmeye odaklanacağı söyleniyor.

Şirketin planları arasında ürün özelliklerini optimize etmek ve yaşam döngüsü yönetimini iyileştirmek de yer alıyor. Başka bir deyişle ASUS yapay zeka patlamasının yarattığı donanım kıtlığına karşı tedarik zincirini güçlendirmeyi ve mevcut donanımları daha uzun ömürlü kullanmayı hedefliyor.

Sektör analistleri de ASUS'un bu kararını mantıklı buluyor. Zira sıfırdan üretime hazır bir bellek fabrikası kurmanın en az iki yıl süreceği tahmin ediliyor. Üstelik yapay zeka sektöründeki belirsizlikler ve NVIDIA gibi devlerin değerlemesindeki dalgalanmalar göz önüne alındığında önümüzdeki dönemde pazarın ne durumda olacağı da büyük bir soru işareti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ASUS kendi çip fabrikasını kurmalı mı, yoksa mevcut tedarikçileriyle olan ilişkilerini güçlendirmeli mi? Yorumlarda buluşalım.